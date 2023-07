N'Golo Kanté avait pensé à acheter un club français

N’Golo Kanté, Chtimi d’adoption.

Le tout nouveau joueur d’Al-Ittihad s’est récemment offert un club de troisième division belge, le Royal Excelsior Virton. Comme l’explique le journal L’Équipe, cette affaire lui a été rendue possible grâce à ses amis d’enfance, au courant de son envie de devenir propriétaire et qui l’ont mis en relation avec un adepte du ballon rond en passe de valider un diplôme de gestion des organisations sportives. Les deux compères auraient d’abord eu dans le viseur le club de l’USL Dunkerque (qui vient d’être promu en L2), sans que de réelles discussions ne débutent ; pour rappel, Kanté a évolué durant trois saisons dans le nord de la France, du côté de l’US Boulogne (2010-2013). Le clan Kanté s’est finalement tourné vers la Belgique et le club de Flavio Becca.

« Pour N’Golo, il ne s’agit pas d’argent, explique l’homme de confiance de Kanté, toujours dans les colonnes de L’Équipe. Il y a dix ans, il était encore amateur et c’est un concours de circonstances qui l’a fait passer pro (2). C’est la même chose pour ses anciens coéquipiers Jamie Vardy ou Riyad Mahrez. Il y a donc l’idée de pouvoir offrir des opportunités à d’autres profils atypiques. » Certains imaginent déjà une passerelle avec le Mali, son pays d’origine. De plus, les deux nouveaux propriétaires ont assuré vouloir « réinscrire des équipes de jeunes » et « renouer avec le tissu local ». Une conférence de presse devrait se tenir dans les jours à venir, sans N’Golo Kanté qui est actuellement en Arabie Saoudite.

Enfin de bonnes relations franco-belges.

