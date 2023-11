En direct : Grèce-France (0-0)

Pour le dernier match de l’année, les Bleus affrontent donc la Grèce. Comme en 2006, au Stade de France. On s’en fout ? Oui, mais j’y étais et c’était mon deuxième match au stade. Et je m’étais endormi. Ça va j’avais que 7 ans. Et le but d’Henry ne m’avait pas réveillé.