Pronostic Géorgie Grèce : Analyse, cotes et prono du barrage pour l’Euro 2024

La Géorgie surprend la Grèce

La Géorgie est à 90 minutes (ou un peu plus) d’une participation historique à un championnat d’Europe. En effet, les Géorgiens n’ont jamais disputé la moindre phase finale d’une grande compétition internationale et se sont offert cette finale de barrages en dominant le Luxembourg jeudi (2-0). Lors de leur affrontement face aux Luxembourgeois, les hommes de Willy Sagnol s’en sont remis à l’attaquant de Karlsruhe Budu Zivzivdze, auteur d’un doublé, alors que Kvaratskhelia était suspendu. Les Croisés devaient cette participation à ces barrages à la Ligue des nations, où ils avaient remporté leur groupe. Lors des éliminatoires pour l’Euro 2024, la Géorgie avait fini en 4e position d’un groupe relevé dans lequel on retrouvait l’Espagne, l’Écosse ou la Norvège. Sur ce parcours, les protégés de Willy Sagnol s’étaient montrés solides à domicile, ne concédant la défaite que face à la Roja. Il s’agit par ailleurs du seul revers concédé lors des 12 dernières réceptions. Ce mardi, le stade de Tbilissi s’annonce bouillant pour supporter Mikautadze, Davitashvili ou Kvaratskhelia, qui sera de retour.

En face, la Grèce doit sa participation à ces barrages à sa 1re place en poule en Ligue des nations B. Tombée dans le même groupe que la France dans ces éliminatoires pour l’Euro, la sélection grecque avait pendant plusieurs journées fait peur aux Pays-Bas avant de caler dans la dernière ligne droite et de finir 3e. Lors des demi-finales de barrages jeudi, les partenaires de Tsimikas ont parfaitement négocié leur rendez-vous face à la modeste sélection du Kazakhstan. Bien rentrés dans leur match, les Grecs ont rapidement pris leur distance pour mener de 2 buts après 15 minutes de jeu. Portée par un très bon Pelkas, la Grèce a déroulé pour s’imposer sur un large score face aux Léopards des neiges (5-0). Ce mardi, leur tâche sera plus compliquée en déplacement face à un adversaire déterminé à réaliser un exploit. Dans une ambiance qu’on attend bouillante et avec le retour de sa star Kvaratskhelia, la Géorgie devrait tenir tête à la Grèce.

