Soirée historique pour la Géorgie qui se qualifie pour l'Euro 2024

Après l’ennui, la fête.

La Georgie s’est qualifiée pour le premier Euro de son histoire ce mardi en battant, à domicile, la Grèce au terme d’un match terne et d’une séance de tirs au but irrespirable (0-0, 4-2 TAB).

Les poncifs ne sont parfois pas si loin de la vérité, et dire que « l’enjeu a pris le pas sur le jeu » est même plutôt vrai. À Tbilissi, la Géorgie et la Grèce se sont rendu coup pour coup durant 90 minutes, à savoir : ne rien tenter de part et d’autre. Hormis un coup franc de Giorgi Chakvetadze détourné par une claquette juste avant la pause et une échauffourée provoquant l’exclusion du gardien remplaçant grec en rentrant aux vestiaires, les deux équipes se sont montrées très frileuses au moment de composter leur billet pour l’Euro 2024.

Elles se sont paradoxalement lâchées durant la prolongation où Konstantínos Mavropános a trouvé la barre transversale géorgienne sur l’une des premières frappes de son équipe. Dans le même temps, Georges Mikautadze a cru délivrer les siens au terme d’un long raid ou sur la dernière tentative de la rencontre avant la séance fatidique de tirs au but durant laquelle l’avant-centre du FC Metz s’est liquéfié et a envoyé sa molle tentative à côté du cadre. Ses compatriotes ont tout de même été plus forts mentalement pour venir à bout de la sélection de Gustavo Poyet. Après avoir échoué en novembre 2020 contre la Macédoine du Nord (0-1), la Géorgie se qualifie pour la première phase finale d’une compétition internationale majeure de son histoire. Les hommes de Willy Sagnol seront dans le groupe F, en compagnie du Portugal, de la Turquie et de la Tchéquie. De leur côté, les Grecs, vainqueurs en 2004 à la surprise générale, n’ont plus goûté à l’Euro depuis 2012 et le quart de finale perdu face aux Allemands.

Le Roi Georges se rattrapera cet été.