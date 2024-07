Un coach français sur le banc des Mamelodi Sundowns

Les Brazilians prennent l’accent français.

Le champion d’Afrique du Sud en titre a choisi un Français comme entraîneur adjoint. Romain Folz a signé pour deux saisons sur le banc des Mamelodi Sundowns. Le tricolore sera le bras droit de Manqoba Mngqithi, à la tête du club basé à Johannesburg. Actuellement en stage en Autriche, les Brazilians, dont le propriétaire n’est autre que Patrice Motsepe, président de la CAF, ont signé Folz qui est loin d’être inconnu du football africain.

𝙍𝙤𝙢𝙖𝙞𝙣 𝙁𝙤𝙡𝙯 𝙅𝙤𝙞𝙣𝙨 𝙏𝙝𝙚 𝘽𝙧𝙖𝙯𝙞𝙡𝙞𝙖𝙣𝙨 👆

Mamelodi Sundowns has appointed Romain Folz as an Assistant Coach in the first team and joins Manqoba Mngqithi, Steve Komphela, Wendell Robinson and Kennedy Mweene in the Technical Department.

— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) July 22, 2024