Dix idées de gardiens pour le RC Lens

Avec le transfert avorté de Pau López et le départ de Brice Samba, le RC Lens se retrouve dépourvu de gardien de but. Voici donc dix idées de portiers pour les Sang et Or.

→ Alban Lafont

Relégué sur le banc après une première partie de saison très compliquée, Alban Lafont a besoin de prendre l’air. Si ses dernières prestations ne plaident pas forcément en sa faveur, le contexte compliqué des Canaris peut relativiser son échec. À bientôt 26 ans (le 23 janvier), c’est une valeur sûre du poste en Ligue 1. Toutefois, il lui reste deux ans de contrat et les Kita ne sont pas du genre à faire des cadeaux.

→ Yehvann Diouf

Il fait les beaux jours de Reims depuis 2019 et il serait peut-être temps pour lui d’aller voir à l’étage du dessus. Sous contrat jusqu’en 2027, et donc pas forcément la solution la moins onéreuse, Diouf est régulièrement bon avec les Marnais et ce serait également l’occasion pour lui de retrouver Will Still.

→ Illan Meslier

Illan Stéphane Meslier végète depuis deux saisons en Championship. Annoncé comme un espoir national au poste, difficile de vraiment juger son niveau quand on n’est pas fan d’Oxford United ou de Plymouth Argyle. Néanmoins, il dirige la troisième défense du championnat, et il ne lui reste qu’un an et demi de contrat. De quoi avoir un peu de marge concernant le prix avec ces gloutons d’Anglais.

→ Arnau Tenas

Autant dire qu’avec l’arrivée de Matvey Safonov cet été, Arnau Tenas a le temps de penser à son avenir. Déclassé en tant que troisième gardien du PSG, l’Espagnol au jeu au pied moderne pourrait plaire à Will Still. Un prêt de six mois pourrait être envisageable, surtout que son niveau réel sur plusieurs mois reste une grosse inconnue.

→ Steve Mandanda

Avec l’arrivée de Brice Samba à Rennes, Il Fenomeno va devoir regarder ailleurs s’il ne veut pas passer six mois sur le banc. Ça tombe bien, une place vient de se libérer à Lens ! En plus, les dirigeants artésiens ont les numéros de leurs homologues bretons bien enregistrés dans leur téléphone. Vieillissant (40 ans en mars), Mandanda peut tout de même rendre de fiers services, au moins pour six mois, le temps pour les Lensois de vraiment se pencher sur le dossier.

→ Keylor Navas :

Libre comme l’air ! À 38 ans, Keylor Navas peut encore relever un ultime défi dans un championnat compétitif comme la Ligue 1. À voir tout de même s’il n’a pas forcé sur les asados depuis six mois, mais le Costaricain est un beau pari à tenter pour les Sang et Or.

→ Tomáš Koubek :

Puisque la guerre est déclarée entre Lensois et Rennais, autant faire quelque chose de croustillant. En allant chercher Koubek, libre depuis la fin de son contrat à Augsbourg cet été, les Artésiens ont l’occasion de se venger de la vidéo de présentation de Seko Fofana. Pourquoi pas faire taper un 100 mètres au gardien tchèque sur la pelouse de Bollaert pour rappeler au bon souvenir de la Coupe de France 2019.

→ Dax Hufkens

Les Lensois voulaient recruter un gardien dont le prénom est une ville française, et donc le gardien belge Dax Hufkens semble être l’alternative parfaite. Portier du Berchem Sport en quatrième division belge, un transfert à Lens serait un immense bond en avant pour sa carrière !

→ Dani Olmo :

Même s’il a été réintégré provisoirement à l’effectif du FC Barcelone, Dani Olmo n’est pas certain de passer l’hiver en Catalogne. En attirant l’Espagnol, même pour six mois, le RC Lens ferait un coup incroyable, surtout quand on sait qu’Olmo est tout simplement le gardien avec le meilleur jeu au pied au monde !

→ Rémi Desbonnet :

À 32 ans, le gardien du Montpellier Handball est dans la fleur de l’âge. Portier numéro 1 de l’équipe de France, il serait le remplaçant idéal de Brice Samba, qui n’est que le numéro 2… Avec 36,42% d’arrêt par tir, il est de loin le meilleur à son poste en première division (le deuxième n’est qu’à 32,75%).

