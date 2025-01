Montpellier se remet à y croire, service minimum pour Lens

Et si Montpellier le faisait ?

Lanterne rouge depuis la 8e journée, Montpellier semblait condamné à la descente. Sauf que les hommes de Jean-Louis Gasset ont décidé de se rebiffer. Une semaine après leur victoire contre Monaco, les Héraultais ont remis ça à Toulouse (1-2) pour s’offrir leur première victoire à l’extérieur de la saison, eux qui restaient jusque-là sur 8 défaites en 8 déplacements. Un petit hold-up qui porte les noms de Modibo Sagnan qui s’est transformé en Ronaldo le temps d’une action pour effacer Denis Genreau avant de finir du gauche (1-1, 62e) et Othmane Maamma qui a repris de la tête une galette de Téji Savanier (1-2, 83e). Avant cela, Toulouse pensait avoir fait le plus dur avec l’ouverture du score de Cristian Cásseres Jr. d’une grosse frappe des 20 mètres (1-0, 59e). Le but semblait alors logique, puisque Joshua King avait buté sur Benjamin Lecomte (30e) avant que ce dernier soit sauvé par la VAR, venue annuler un penalty pour un hors-jeu au départ de l’action (41e), puis par Kiki Kouyaté qui dégage sur sa ligne une frappe de Dönnum (58e).

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Lens s’est contenté du strict minimum contre Angers (1-0) grâce à un pion de Przemysław Frankowski tout heureux de récupérer un centre rasant de Facundo Medina (1-0, 49e). Pourtant, les Lensois ont tout fait pour alourdir le score sous une tempête de vent. Mais les attaquants nordistes ont souvent fait preuve de maladresse (16 tirs, 4 cadrés) et Yahia Fofana s’est montré impérial devant Mbala Nzola (52e, 59e) avant de voir l’arbitre de touche lever son drapeau pour annuler le pion de l’international angolais (65e). Lens s’en contentera.

Le sprint final pour la relégation s’annonce palpitant.

Toulouse 1-2 Montpellier

Buts : Casseres (59e) pour le Téfécé // Sagnan (62e) et Maamma (83e) pour le MHSC

Lens 1-0 Angers

But : Frankowski (49e) pour le RCL