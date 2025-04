John Textor accuse le PSG de censure après une vidéo retirée par DAZN

Une blagounette qui ne passe pas ?

Auteur d’une nouvelle petite pique envers le PSG ce dimanche dans un extrait diffusé dans l’émission DLZ sur DAZN, John Textor dénonce… de la censure. Il accuse le club de la capitale d’avoir fait supprimer la vidéo en question, qui a en effet été retirée des réseaux sociaux du diffuseur de la Ligue 1 dès lundi.

« Commençons à nous amuser du football »

L’Américain s’est chargé de la publier lui-même sur son compte Instagram, tout en faisant passer un message : « Apparemment, la censure est bel et bien présente dans le football français. Regardez la vidéo, avec une référence amusante à un rival parisien, suffisamment provocatrice pour que le PSG la retire de DAZN. Franchement, détendons-nous et commençons à nous amuser au football. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

La vidéo n’apparaît plus non plus sur Youtube, le replay de DLZ n’étant plus disponible ce mardi. Dans une autre publication, le propriétaire américain de l’OL a de nouveau tancé le PSG. Après avoir remercié la FIFA de l’organisation du Mondial des clubs, Textor conclut avec un nouveau tacle : « Espérons que le PSG l’autorisera. »

Il va être bien, ce petit Paris-Botafogo.

La déclaration pleine de confiance d’Andre Onana avant Lyon-Manchester United