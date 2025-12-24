Endrick devra patienter pour faire ses débuts avec l'OL

L’OL devra patienter pour déballer son cadeau de Noël.

Son nouveau joujou brésilien Endrick, arrivé officiellement dans le Rhône ce mardi depuis le Real Madrid dans le cadre d’un prêt sec d’une demie saison, ne pourra très probablement pas faire ses débuts avec Lyon le samedi 3 janvier prochain pour la reprise de la Ligue 1. Ce jour-là, les Lyonnais ont pourtant un déplacement important à Monaco, mais devront très certainement se contenter de ce qu’ils avaient déjà en stock pour la pointe de leur attaque.

Un problème de délai d’enregistrement par la LFP

Si l’officialisation du prêt à déjà eu lieu, l’homologation d’Endrick comme un joueur de l’OL ne pourra avoir lieu que le jeudi 1er janvier prochain, à l’ouverture officielle du mercato hivernal. De fait, l’attaquant de 19 ans ne sera très probablement pas enregistré à temps par la LFP (le délai est en général de 3 à 4 jours) pour que son nom puisse être couché sur la feuille de match par Paulo Fonseca. Selon L’Équipe, les dirigeants cherchent une solution afin d’accélérer ce délai de façon exceptionnelle, mais pas sûr que la Ligue ne lui octroie de passe droit pour autant.

Autrement dit, il y a de fortes chances que les débuts d’Endrick avec l’OL aient lieu le dimanche 11 janvier prochain, pour le 16e de finale de Coupe de France à Lille. Attendu le 29 décembre à Décines pour la reprise du groupe pro, le joueur du Real Madrid aura près de deux semaines pour prendre ses marques entre Rhône et Saône.

Compte tenu des antécédents entre l’OL et la LFP (et son organe de contrôle financier), pas sûr que cette dernière ne lui fasse une fleur.

