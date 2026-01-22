West Ham attire une recrue vénézuélienne

Ah, Lamadrid ! Ce jeudi, West Ham a officialisé une nouvelle recrue : l’ailier vénézuélien Keiber Lamadrid rejoint le club londonien sous la forme d’un prêt.

Âgé de 22 ans, le joueur arrive en provenance du vainqueur de la Supercoupe du Venezuela, le Deportivo La Guaira. Il est prêté aux Hammers jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat à l’issue de celle-ci.

West Ham United is pleased to announce the signing of promising young Venezuela international winger Keiber Lamadrid on loan for the rest of the 2025/26 season ✍️ Welcome to East London, Keiber ⚒️ — West Ham United (@WestHam) January 22, 2026

Déjà bien installé dans le championnat vénézuélien

Lamadrid a fêté sa première sélection avec l’équipe nationale du Venezuela en novembre dernier. En club, il avait toutefois débuté dès l’âge de 18 ans avec Deportivo La Guaira, avant d’être élu meilleur joueur U23 du championnat l’an passé.

L’ailier a souligné son ambition personnelle, mais aussi collective, en rejoignant l’Angleterre : « Je veux m’adapter le plus vite possible, continuer à progresser comme joueur et rouvrir des portes pour le football vénézuélien. Rien n’est impossible. »

West Ham tient-il là le prochain Salomón Rondón ?

