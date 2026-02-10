S’abonner au mag
Manchester United manque la passe de cinq à West Ham

Par Théo Juvenet
3 minutes
Fin de série pour Manchester United, accroché à West Ham ce mardi (1-1) malgré un retour tardif dans le temps additionnel. Tout le contraire de son supporter Frank Ilett, qui va donc passer la barre des 500 jours avec sa longue tignasse bouclée.

  West Ham 1-1 Manchester United

But : Souček (50e) pour les Hammers // Šeško (90e+6) pour les Red Devils

Et Manchester a fait du grand Manchester. Sur quatre succès d’affilée, la séduisante bande de Michael Carrick arrivait sur la pelouse de West Ham avec le plein de confiance… et a fini par décevoir contre un relégable (18e). Un nul arraché très tardivement par Benjamin Šeško (1-1) pour permettre aux siens de garder la quatrième place, mais deux points de perdu sur le top 3. Et un tour chez le coiffeur repoussé pour Frank Ilett, le supporter des Red Devils devenu viral, qui après 498 jours à attendre cinq victoires consécutives de son club… devra encore attendre une nouvelle série positive pour se couper l’énorme touffe qui a pris racine en octobre 2024.

On ne peut pas dire qu’empocher un cinquième succès de suite était mission impossible pour Manchester United, sans idées ce mardi soir et surpris en début de seconde période par la fougue de Tomáš Souček, auteur de l’ouverture du score pour les Hammers. Malgré Šeško, United repart de Londres avec un goût de défaite, et devra battre successivement Everton, Palace, Newcastle, Aston Villa et Bournemouth pour mettre fin à la hype (peu reluisante, quand on sait qu’elle dure dans le temps) de son propre supporter. Ilett him cut ! 

Le raté de la saison pour Palmer, Bournemouth compte encore sur ses Français

Largement favori et à domicile face à Leeds, Chelsea ne pensait pas vivre une soirée aussi galère. À l’heure de jeu, les Blues pensaient déjà sécuriser leur succès par João Pedro puis Cole Palmer sur penalty. Mais auteur d’un début d’année 2026 convaincant, avec seulement une défaite contre le leader Arsenal, Leeds a montré toute sa ressource. En cinq minutes chrono, les Peacocks sont revenus à hauteur des locaux, par penalty d’abord puis après un cafouillage digne des meilleurs compils de Crap 90’s football (bon visionnage) qui offrait l’égalisation à Okafor. Bon visionnage également sur cet immense raté de Cole Palmer dans le temps additionnel, qui devrait passer une nuit agitée… Un match nul (2-2) très décevant pour la bande à Liam Rosenior, qui resnet cinquièmes derrière United.

De son côté, Leeds repasse justement devant… Tottenham, qui a encore déçu ce mardi soir à domicile contre Newcastle. Les Magpies se sont imposés à Londres (1-2) et ont vraiment fait office de favori devant des Spurs qui n’y arrivent vraiment pas cette saison et qui ne sont que trois points devant la zone rouge. Les affaires roulent beaucoup mieux pour Bournemouth et ses Français en furie. Quand ce n’est pas Eli Junior Kroupi, c’est Amine Adli qui assure le show. Opportuniste dans la surface, l’attaquant a inscrit le but de la victoire (1-2) pour les Cherries sur la pelouse d’Everton, peu aidé en fin de match par l’expulsion de l’ancien Lyonnais Jake O’Brien. Ce qui permet aux visiteurs de revenir à hauteur des locaux au classement, qui gardent une courte avance à la différence de buts (8e et 9e).

L’Angleterre, c’est chez nous !

Chelsea 2-2 Leeds  

Buts : João Pedro (24e) et Palmer (SP, 58e) pour les Blues // Nmecha (SP, 67e) et Okafor (73e) pour les Peacocks

  Tottenham 1-2 Newcastle

Buts : A.Gray (64e) pour les Spurs // M.Thiaw (45e+5) J.Ramsey (68e) pour les Magpies

  Everton 1-2 Bournemouth

Buts : Ndiaye (SP, 42e) pour les Toffees // Rayan (61e) et A.Adli (64e) pour les Cherries

Expulsion : O’Brien (69e) pour Everton

Manchester United piétine encore contre West Ham

Par Théo Juvenet

