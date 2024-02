Pronostic Manchester United West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un match ouvert entre Manchester United et West Ham

Manchester United commence à retrouver quelques couleurs grâce à ses deux victoires anecdotiques en Cup mais surtout ce joli nul contre Tottenham (2-2) et cette victoire pleine de caractère et spectaculaire sur la pelouse des Wolves (3-4). L’Europe semble déjà loin, mais les Red Devils peuvent passer devant leur adversaire du jour en cas de succès. La liste des blessures se réduit, et le renouveau de l’équipe est emmené par le jeune Mainoo, désormais titulaire et buteur pour offrir la victoire aux siens lors du dernier match, mais également Hojlund qui a marqué lors des 3 derniers matchs, et un Rashford qui commence lui aussi à retrouver le chemin des filets.

Difficile de savoir dans quel sens prendre la série de West Ham. En effet, les Hammers n’ont perdu qu’un seul de leurs 7 derniers matchs, mais ils n’ont plus gagné depuis 5 matchs toutes compétitions confondues. Si plus grand chose ne fonctionne à merveille pour eux depuis cette magnifique victoire à Arsenal, l’équipe reste quand même une menace avec sa 6e place. Ces Hammers pourront bien évidemment compter sur le duo offensif très intéressant composé de Kudus (6 buts) et surtout Bowen (11 buts), avec un Ward-Prowse également très important (5 buts, 6 passes). On pourrait donc assister à un match spectaculaire, avec des buts des deux côtés, comme lors des 6 derniers matchs des Red Devils.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pronostic West Ham Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League