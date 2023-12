Pronostic West Ham Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham tient tête à United à la maison

Actuellement au 8ème rang de Premier League, West Ham n’est pas si loin des premières places qualificatives pour l’Europe. Ce bon classement est du au fait que le club londonien n’ait perdu qu’un seul de ses 6 derniers matchs de championnat (4 victoires, 1 nul). La défaite en question représente un sacré faux pas, puisqu’il s’agit d’une gifle à Fulham (5-0). Mais la victoire contre Wolverhampton (3-0) a remonté le moral des Hammers. Antonio sera trop juste pour ce match important (2 buts en PL cette saison), mais a trouvé son successeur. En effet, l’attaquant Bowen affole les compteurs (10 buts en PL) et sera probablement titulaire en attaque, associé à la recrue ghanéene Kudus (5 buts en PL) qui prend peu à peu confiance. Pour les servir, l’ancien Lyonnais Paqueta (2 buts et 4 passes en PL) sera aligné.

Les Red Devils sont décevants une nouvelle fois, que ce soit dans le jeu ou au niveau des résultats dernièrement. Ils ne sont que 7èmes de Premier League avec 1 point d’avance sur leur adversaire du jour, et ont terminé 4èmes et derniers de la phase de poules de C1. Une seule victoire a signaler sur les 4 dernières journées (1 nul, 2 défaites), et une humiliation subie à domicile contre Bournemouth (0-3). Un bon point a en revanche été ramené d’Anfield après une rencontre où les Mancuniens n’ont pas vu le jour, mais ont tenu le choc (0-0). Pour ne rien arranger, Casemiro, Maguire et Lisandro Martinez, et Dalot (suspendu) seront absents dans le domaine défensif, mais également le milieu titulaire Eriksen, toujours sur le flanc. Des incertitudes planent aussi autour de Lindelöf, Mount et Martial, qui risquent d’être encore trop justes. Le capital Bruno Fernandes (3 buts et 3 passes en PL) a en revanche purgé sa suspension et pourra jouer. Pourtant performant en Ligue des Champions, le jeune attaquant Rasmus Höjlund (0 but en 13 matchs de PL) galère en championnat. Peu de signes encourageants donc du côté de cette équipe de United, qui devrait souffrir et qui aura du mal a ramener un ou plusieurs points de West Ham. Le sérial buteur Bowen pourrait même profiter des absences défensives du côté de Manchester pour marquer.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

