L’Inter reste en tête de la Serie A

Parme 0-2 Inter

But : Dimarco (42e) et Thuram (90e+8) pour les Nerazzurri

L’Inter peut dormir tranquille.

Elle est assurée de passer cette 19e journée de Serie A dans son fauteuil de leader, après sa victoire à l’extérieur contre Parme (0-2). Dans un épais brouillard parmesan, les Intéristes ont maîtrisé leur sujet. Dimarco a d’abord montré la voie en fin de première période avant que Marcus Thuram ne conclue tout ça à la dernière seconde. Les Nerazzurri prennent provisoirement quatre points d’avance sur leurs voisins de l’AC Milan, qui joue le Genoa à domicile jeudi soir. Et cocorico, ça fait un deuxième pion en deux rencontres en 2026 pour Thuram, qui commence l’année sur de très bonnes bases.

Nouveau coup dur pour la Fiorentina

Sur les autres pelouses d’Italie, on ne s’est pas du tout ennuyés. Au terme d’un finish fou, la Lazio a arraché le nul à domicile contre la Fiorentina. Une histoire de penaltys, durant laquelle la Fio pensait d’abord prendre les trois points, avant que Pedro n’égalise au bout du temps additionnel (2-2). Frustrant pour le club de Florence, qui reste avant-dernier de Serie A et donc relégable. À Turin, le Torino s’est imposé sur l’Udinese (2-1) et repasse devant la Cremonese de Jamie Vardy.

Lazio 2-2 Fiorentina

Buts : Cataldi (52e) et Pedro (90e+5) pour les Biancazzurri // Gosens (56e) et Guðmundsson (89e) pour la Fio

Torino 2-1 Udinese

But : Zaniolo (50e) et Ekkelenkamp (82e) pour Il Toro // Casadei (87e) pour Udine

Le saut de l’Ange-Yoan Bonny