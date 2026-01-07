S’abonner au mag
  • Serie A
  • J19
  • Parme-Inter (0-2)

L’Inter reste en tête de la Serie A

TJ
L’Inter reste en tête de la Serie A

  Parme 0-2 Inter

But : Dimarco (42e) et Thuram (90e+8) pour les Nerazzurri

L’Inter peut dormir tranquille.

Elle est assurée de passer cette 19e journée de Serie A dans son fauteuil de leader, après sa victoire à l’extérieur contre Parme (0-2). Dans un épais brouillard parmesan, les Intéristes ont maîtrisé leur sujet. Dimarco a d’abord montré la voie en fin de première période avant que Marcus Thuram ne conclue tout ça à la dernière seconde. Les Nerazzurri prennent provisoirement quatre points d’avance sur leurs voisins de l’AC Milan, qui joue le Genoa à domicile jeudi soir. Et cocorico, ça fait un deuxième pion en deux rencontres en 2026 pour Thuram, qui commence l’année sur de très bonnes bases.

Nouveau coup dur pour la Fiorentina

Sur les autres pelouses d’Italie, on ne s’est pas du tout ennuyés. Au terme d’un finish fou, la Lazio a arraché le nul à domicile contre la Fiorentina. Une histoire de penaltys, durant laquelle la Fio pensait d’abord prendre les trois points, avant que Pedro n’égalise au bout du temps additionnel (2-2). Frustrant pour le club de Florence, qui reste avant-dernier de Serie A et donc relégable. À Turin, le Torino s’est imposé sur l’Udinese (2-1) et repasse devant la Cremonese de Jamie Vardy.

  Lazio 2-2 Fiorentina

Buts : Cataldi (52e) et Pedro (90e+5) pour les Biancazzurri // Gosens (56e) et Guðmundsson (89e) pour la Fio

  Torino 2-1 Udinese

But : Zaniolo (50e) et Ekkelenkamp (82e) pour Il Toro // Casadei (87e) pour Udine

Le saut de l’Ange-Yoan Bonny

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!