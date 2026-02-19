Une attaque inédite pour le LOSC contre l’Étoile rouge

La compo lilloise est tombée. La formule offensive sera-t-elle la bonne pour le LOSC, qui affronte l’Étoile rouge de Belgrade en barrages de Ligue Europa ? En attendant de savoir, Bruno Genesio a dû faire des choix en attaque. Revenu à l’intersaison après un semestre en Russie et buteur le week-end dernier contre Brest, Gaëtan Perrin est titulaire sur l’aile droite. À voir si cela réglera les criants problèmes offensifs des Dogues.

Le onze qui débutera face à @crvenazvezdafk 👊 Avec une première titularisation pour Gaëtan Perrin 🫡#LOSCFKCZ pic.twitter.com/myxZtEKq4d — LOSC (@losclive) February 19, 2026

Giroud sur le banc, Fernandez-Pardo en pointe

Devant, Genesio a décidé de faire confiance à Matías Fernández-Pardo, de plus en plus titulaire en tant qu’attaquant pur. Son côté gauche favori, laissé libre, sera occupé par Felix Correia. Une triplette ambitieuse pour essayer de prendre une option sur la qualification en huitièmes de C3, qui pourra en cours de match être suppléée par Olivier Giroud et pourquoi pas le jeune Sorima Diaoune.

