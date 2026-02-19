Le spectre de la déportation s’éloigne pour James Rodríguez

Il marchait sur de la fine glace. Depuis sa signature au Minnesota United FC au début du mois de février, James Rodríguez n’avait toujours pas obtenu de permis de travail en règle pour exercer son métier sur le territoire étasunien. De quoi faire peser la menace d’une déportation sur les épaules du (pas encore ex-) international colombien qui a choisi de signer dans la ville où la police anti-immigration (ICE) fait le plus de zèle, à Minneapolis. En conséquence de quoi, le milieu de 34 ans ne s’est toujours pas entraîné avec son nouveau club.

Pas la prépa la plus optimale, on en conviendra, d’autant plus que d’après le média Operation Sports, l’ICE lui aurait envoyé une menace à peine voilée en rappelant que « tous les ressortissants étrangers, quel que soit leur statut de célébrité, doivent strictement respecter la durée et les conditions de leur séjour ».

Sur le gong

Mais à trois jours de la reprise de la saison, tout s’est finalement arrangé. Selon les informations du Daily Mail, la direction de l’autre MUFC a reçu ce mardi toute la paperasse nécessaire pour boucler le dossier de sa recrue star.

James making memories ✍️ pic.twitter.com/ZhOkGCrYwQ — Minnesota United FC (@MNUFC) February 14, 2026

Malheureusement pour lui, ce ne sera pas suffisant pour être présent sur le rectangle vert ce samedi soir, où le club basé à Minneapolis se déplace au Texas pour y affronter Austin dans le cadre de la première journée de MLS. Avec le retard physique qu’il a accumulé, James n’était en effet pas apte à suivre le groupe pour figurer sur la feuille de match.

Cela dit, il pourra désormais enchaîner les sessions de course à pied sans devoir sprinter à la vue d’un uniforme.

James Rodríguez va découvrir un nouveau championnat