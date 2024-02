Manchester United n’a plus d’entraîneur adjoint

Ten Hag n’a plus de cheveux, ni d’assistant.

Ce lundi, Minnesota United a officialisé l’arrivée d’Eric Ramsay sur son banc (à ne pas confondre avec le duo comique). À seulement 32 ans, le Gallois devient ainsi entraîneur principal pour la première fois de sa jeune carrière et officiera donc en MLS. Une belle ascension pour le jeune technicien, jusque-là adjoint d’Erik ten Hag à Manchester United.

The club has announced Eric Ramsay as the second head coach in Minnesota United's Major League Soccer history. Ramsay joins the club from Manchester United, where he served as a first-team coach under current manager Erik ten Hag pic.twitter.com/GiMKz2huxQ

— Minnesota United FC (@MNUFC) February 26, 2024