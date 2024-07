Les fans de Chicago dédommagés si Lionel Messi ne joue pas contre leur équipe

Heureusement que le PSG n’a pas fait ça avec Neymar !

La seule présence de Lionel Messi peut remplir des stades. Et son absence peut provoquer des émeutes. Blessée à la cheville lors de la finale de la Copa América, la Pulga devrait manquer deux matchs de MLS, mais sera sans doute disponible dans la nuit du 31 août au 1er septembre pour le déplacement de l’Inter Miami à Chicago. Pour rassurer ses supporters, le club de l’Illinois a assuré ce vendredi que si le septuple Ballon d’or ne foulait pas la pelouse du Soldier Field, il dédommagerait tous les spectateurs.

To ensure a full stadium and to create the best possible experience for all in attendance at our 8/31 match, the Fire are offering the Fan-First Credit Guarantee.

Depending on your date of purchase, if Messi is unavailable on 8/31, fans will receive credit toward: 🎟️ Season… pic.twitter.com/iJAjSeXKRN

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 19, 2024