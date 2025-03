Le garde du corps de Lionel Messi défie Logan Paul pour un combat de boxe

Comment dit-on « kamoulox » en anglais ?

Comment Lionel Messi, Yassine Cheuko, garde du corps du champion du monde 2022, et l’influenceur Logan Paul, porté sur les sports de combat et le trumpisme, ont-ils bien pu se retrouver dans un drôle de plan à trois ? D’abord parce que l’Argentin a lancé sa marque de boisson énergisante Mas + en 2024 et que ce business a été moqué par le vidéaste américain, patron d’une autre marque de la sorte, Prime Hydratation.

Un garde du corps qui fait le buzz

Depuis la signature de Lionel Messi à l’Inter Miami, Yassine Cheuko le suit comme son ombre et ne semble pas mécontent de prendre un peu de lumière. Son goût pour les courses-poursuites avec des enfants voulant prendre une photo avec La Pulga sur les pelouses américaines a fait les beaux jours d’Internet, et son visage est rapidement devenu familier de tous ceux qui regardent plus les réseaux sociaux que la MLS.

Le Franco-Tunisien n’en reste pas moins fidèle à son patron. Après avoir été recruté par une agence de sportifs et de créateurs de contenu, le garde du corps a donc envoyé un message viral à Logan Paul : « Écoute Logan, je fais cette vidéo parce que beaucoup de gens m’arrêtent dans la rue, m’envoient des messages et je reçois beaucoup de commentaires sur Instagram à propos de ce combat. Maintenant, on ne peut plus faire machine arrière, c’est terminé. On doit le faire pour le peuple. Let’s do It ! »

Déjà que Bodyguard n’était pas un grand film, la suite s’annonce franchement mauvaise.

