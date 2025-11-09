S’abonner au mag
MLS : Lionel Messi cartonne tout

Une victoire 4-0 de l’Inter Miami ?

Évidemment, Lionel Messi est de la partie ! En demi-finales de conférence, l’équipe de la Pulga a détruit Nashville grâce à un doublé et une passe décisive de l’Argentin. Tout a commencé à la 10e minute, le champion du monde récupérant la balle et réalisant un exploit personnel pour ouvrir le score avec l’aide de l’apathique défense adverse.

Puis, Mateo Silvetti a servi sur un plateau le doublé au Sud-Américain un peu avant la mi-temps. Enfin, après un pion signé Tadeo Allende, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Barcelone a adressé un caviar à son partenaire pour enfoncer le clou d’un superbe lob. Bref, un nouveau récital qui permet de qualifier le club en demi-finales de conférence.

Pas comme si c’était le premier ou le deuxième, ni même simplement le troisième ou encore le quatrième

Suárez et Messi envoient l’Inter Miami en quarts de finale de la Ligue des champions CONCACAF

