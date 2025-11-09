MLS : Lionel Messi cartonne tout

Une victoire 4-0 de l’Inter Miami ?

Évidemment, Lionel Messi est de la partie ! En demi-finales de conférence, l’équipe de la Pulga a détruit Nashville grâce à un doublé et une passe décisive de l’Argentin. Tout a commencé à la 10e minute, le champion du monde récupérant la balle et réalisant un exploit personnel pour ouvrir le score avec l’aide de l’apathique défense adverse.

It had to be him. 🐐 Messi strikes first for @InterMiamiCF! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/TJyxbLvK9T — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

Puis, Mateo Silvetti a servi sur un plateau le doublé au Sud-Américain un peu avant la mi-temps. Enfin, après un pion signé Tadeo Allende, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Barcelone a adressé un caviar à son partenaire pour enfoncer le clou d’un superbe lob. Bref, un nouveau récital qui permet de qualifier le club en demi-finales de conférence.

Pas comme si c’était le premier ou le deuxième, ni même simplement le troisième ou encore le quatrième…

MESSI BRACE. 🇦🇷 Alba to Silvetti to Messi. 2-0. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/oCBsgfcf4a — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025

Suárez et Messi envoient l’Inter Miami en quarts de finale de la Ligue des champions CONCACAF