MLS : Lionel Messi cartonne tout
Une victoire 4-0 de l’Inter Miami ?
Évidemment, Lionel Messi est de la partie ! En demi-finales de conférence, l’équipe de la Pulga a détruit Nashville grâce à un doublé et une passe décisive de l’Argentin. Tout a commencé à la 10e minute, le champion du monde récupérant la balle et réalisant un exploit personnel pour ouvrir le score avec l’aide de l’apathique défense adverse.
It had to be him. 🐐 Messi strikes first for @InterMiamiCF! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/TJyxbLvK9T— Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025
Puis, Mateo Silvetti a servi sur un plateau le doublé au Sud-Américain un peu avant la mi-temps. Enfin, après un pion signé Tadeo Allende, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Barcelone a adressé un caviar à son partenaire pour enfoncer le clou d’un superbe lob. Bref, un nouveau récital qui permet de qualifier le club en demi-finales de conférence.
Pas comme si c’était le premier ou le deuxième, ni même simplement le troisième ou encore le quatrième…
MESSI BRACE. 🇦🇷 Alba to Silvetti to Messi. 2-0. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/oCBsgfcf4a— Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025
