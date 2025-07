MLS : énième prestation XXL pour Lionel Messi

Dix-huit matchs, dix-huit buts.

Tel est le bilan, plutôt propre, de Lionel Messi en Major League Soccer cette saison. Ce dimanche, l’Argentin y est d’ailleurs allé de son doublé lors de la large victoire de l’Inter Miami à New York (5-1) : en toute tranquillité, la Pulga a planté ses deux réalisations en deuxième période (à la 60e minute, puis à la 75e).

Une énième performance XXL aux États-unis pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Barcelone, qui a également ponctué sa prestation d’une nouvelle passe décisive assez géniale pour un Jordi Alba auteur de l’égalisation avant la demi-heure de jeu.

Il fallait faire ça à la Coupe du monde des clubs !

A perfect pass if we've ever seen one. 😍

Messi finds Alba for a BEAUTY. 1-1. pic.twitter.com/vebOneh65Q

— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2025