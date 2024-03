Sans Messi, l’Inter Miami humilié par les New York Red Bulls

Un seul être vous manque…

Privé de Messi, touché aux ischio-jambiers, également forfait avec l’Albiceleste, l’Inter Miami s’est fait étriller ce samedi par les New York Red Bulls (4-0). Dès le début de la rencontre, Lewis Morgan a commencé son festival d’une frappe croisée à ras de terre (3e), avant d’inscrire deux autres buts (51e, 70e). Entre-temps, Wikelman Carmona, servi par l’exceptionnel Dante Vanzeir, auteur de quatre passes décisives lors de cette rencontre, a participé au festival.

La présence de Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suárez ne change rien, la franchise floridienne s’incline pour la deuxième fois de la saison et manque l’occasion de prendre seule la tête de la conférence Est. Avec ce succès, le New York Red Bulls compte le même nombre de points que son adversaire du soir et Colombus Crew.

Bientôt, ce sera à « Gigi » de claquer des triplés en MLS.

