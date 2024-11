Harry Kane et Kingsley Coman s’amusent face à l’Union Berlin

Bayern Munich 3-0 Union Berlin

Buts : Kane (15e SP et 51e) et Coman (43e) pour le Bayern

Kane-Coman, ticket gagnant.

Déjà auteur de deux cartons lors de ses deux dernières sorties en Bundesliga, le Bayern n’a fait qu’une bouchée de l’Union Berlin ce samedi après-midi (3-0), porté notamment par un duo Harry Kane-Kingsley Coman dans tous les bons coups. L’Anglais a d’abord ouvert le compteur bavarois sur penalty, au préalable obtenu par Michael Olise, plus rapide que son vis-à-vis (1-0, 15e). Avant de se muer en passeur un peu plus tard pour un autre Français, Coman donc, qui a conclu en force dans un angle fermé (2-0, 43e). On prend les mêmes et on recommence après la pause : à la réception d’un centre, Coman a joliment remisé en direction de son buteur, qui n’avait plus qu’à conclure dans le but vide (3-0, 51e), lui permettant au passage de redevenir meilleur buteur du championnat. En fin de match, Coman aurait même pu s’offrir un doublé sans un arrêt réflexe de Frederik Ronnow (88e).

Du tout bon pour Munich, qui reprend provisoirement trois points d’avance sur Leipzig, tandis que Berlin est sixième.

Autres résultats de l’après-midi

Eintracht Francfort 7-2 Bochum

Buts : Ekitike (9e et 69e), Marmoush (18e), Knauff (20e), Brown (32e), Dahoud (61e) et Uzun (66e) pour l’Eintracht // De Wit (35e) et Hofmann (51e) pour Bochum

Hoffenheim 0-2 Sankt Pauli

Buts : Afolayan (20e) et Albers (90e+4) pour Sankt Pauli

Holstein Kiel 1-0 Heidenheim

But : Erras (28e) pour Kiel

Wolfsbourg 1-1 Augsbourg

Buts : Amoura (82e) pour Wolfsburg // Tietz (34e) pour Augsbourg

