Elye Wahi à un pas de l’Eintracht Francfort

Cinq petits mois et puis s’en va.

Selon les informations de RMC Sport, Elye Wahi est tout proche de rejoindre les rangs de l’Eintracht Francfort après que l’Olympique de Marseille s’est mis d’accord avec le club allemand, 3e de Bundesliga, jeudi en fin d’après-midi. L’attaquant de 22 ans était déjà tombé d’accord sur les termes d’un contrat avec Francfort il y a quelques jours. Il devrait s’engager pour 4 ans et demi et être vendu 26 millions d’euros, auxquels s’ajouteront 3 millions d’euros de bonus et 15% sur la plus-value à la revente.

Marmoush out, Wahi in

Elye Wahi va donc quitter l’OM seulement cinq mois après son arrivée dans la cité phocéenne, où il n’aura marqué que trois fois, à chaque fois en Ligue 1. L’ancien Lensois devrait se rendre dans les prochaines heures à Francfort, qui joue à domicile en Ligue Europa contre Ferencváros ce jeudi soir. Le club allemand, où évolue Hugo Ekitike, a officialisé le départ d’Omar Marmoush à Manchester City un peu plus tôt dans la journée, qui lui a permis d’encaisser environ 75 millions d’euros.

