Kvaratskhelia est bien dans le groupe du PSG pour affronter Reims, Marquinhos et Hakimi absents

Soir de grande première au Parc des Princes.

Trois jours après l’apothéose contre Manchester City, le Parc des Princes se voit offrir une nouvelle occasion de se réjouir, ce samedi soir pour la venue de Reims. Comme attendu, la recrue parisienne de l’hiver Khvicha Kvaratskhelia sera bien là pour effectuer ses grands débuts en rouge et bleu, huit jours après son arrivée dans la capitale française. Le PSG a d’ailleurs annoncé que le Géorgien serait présenté à son nouveau public quelques minutes avant le coup d’envoi. En revanche, Marquinhos et Achraf Hakimi ne figurent, eux, pas dans le groupe et sont préservés en vue du déplacement décisif à Stuttgart, mercredi soir.

📃 Notre groupe pour la réception de Reims ce soir en @Ligue1. ⌚️ Coup d'envoi : 21h05#PSGSDR pic.twitter.com/crhWfpNiO5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 25, 2025

Puisqu’on vous dit que Paris est une fête.

