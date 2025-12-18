Un international tué par balles en Équateur

Le football équatorien a perdu l’un de ses visages ce mercredi.

Mario Pineida, défenseur de 33 ans, est décédé après avoir été touché par des tirs à Guayaquil. Le Barcelona SC, son club, a confirmé la disparition du joueur et exprimé sa solidarité avec ses proches.

Llegó en 2016. Hizo historia para siempre. 💛 2 títulos. 2 semifinales de Libertadores. Con garra, entrega y amor por la amarilla. Mario, se ganó ser parte eterna de la historia del Ídolo. Por todo y más , te recordaremos siempre Marito pic.twitter.com/stLzxUkP2s — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 18, 2025

Ancien international équatorien, Pineida comptait neuf sélections et avait pris part aux parcours qualificatifs pour les Coupes du monde 2018 et 2022. C’était un joueur expérimenté, installé depuis plusieurs saisons dans le championnat local. Champion national en 2016 avec le Barcelona SC, Mario Pineida avait également connu une expérience au Brésil, sous les couleurs de Fluminense en 2022.

Une enquête ouverte dans un climat tendu

Les autorités équatoriennes ont indiqué qu’une cellule spécialisée de la police avait été saisie pour faire la lumière sur les circonstances du drame. D’après la presse locale, deux hommes circulant à moto seraient à l’origine des coups de feu, et d’autres personnes auraient été blessées lors de l’attaque. Ce nouvel épisode tragique intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé à Guayaquil, devenue l’un des symboles de la violence liée au crime organisé dans le pays.

