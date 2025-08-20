S’abonner au mag
  • Brésil
  • Fluminense

Le record fou du gardien Fabio, qui dépasse Peter Shilton

RFP
Le record fou du gardien Fabio, qui dépasse Peter Shilton

Inusable.

1391 rencontres, à 46 piges, Fabio force le respect. Le gardien brésilien est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du football contre America De Cali en Copa Sudamericana. Après un succès 2-0, qui n’a que peu d’importance au final, compte tenu de l’exploit monumental réalisé par le portier brésilien.

Il dépasse la légende Peter Shilton

Vingt-huit ans après ses débuts en professionnel, Fabio tient bien son record après avoir donc commencé à écrire sa légende en 1997. Une performance XXL qui lui permet de dépasser le portier des Three Lions Peter Shilton, l’heureux ou malheureux gardien qui avait été trompé par la main de Dieu en 1986, qui compte 1390 matchs officiellement.

En attendant, Fabio est toujours sous contrat jusqu’en décembre 2026 avec Fluminense. De quoi lui permette d’accroître encore un peu plus son avance et de n’être pas rejoint tout de suite par ses poursuivants.

Prends ça, Dante !

C’est mon dernier mot, João Pedro

  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine