Stéphane Ziani refuse le poste de coordinateur sportif du FCN

Nouveau plot twist au FC Nantes.

Si l’entraîneur des Canaris, Luís Castro, a été maintenu en poste au moins jusqu’à la trêve, le club cherche à retaper son organigramme. Pour lui succéder, les dirigeants ont d’abord pensé à Will Still, ancien coach de Reims et de Lens, évincé de Southampton début novembre, mais la piste a avorté lundi.

Une solution maison

Ils se sont ensuite tournés vers une solution maison : Stéphane Ziani, coach de la réserve, ex-technicien respecté de la Maison jaune, pour prendre en charge la coordination sportive du club, poste vacant depuis l’été. Il se serait rapproché du groupe pour accompagner Castro, travailler sur le recrutement, épauler le staff technique. Petit couac, lundi soir, selon Ouest-France, Stéphane Ziani a finalement décliné l’offre. Selon le quotidien régional, les conditions pour mener à bien le projet n’étaient pas réunies.

Il faudrait peut-être un coordinateur pour trouver un coordinateur.

Nantes a pioché son joker médical