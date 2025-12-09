S’abonner au mag
  • France
  • FC Nantes

Stéphane Ziani refuse le poste de coordinateur sportif du FCN

CM
Stéphane Ziani refuse le poste de coordinateur sportif du FCN

Nouveau plot twist au FC Nantes.

Si l’entraîneur des Canaris, Luís Castro, a été maintenu en poste au moins jusqu’à la trêve, le club cherche à retaper son organigramme. Pour lui succéder, les dirigeants ont d’abord pensé à Will Still, ancien coach de Reims et de Lens, évincé de Southampton début novembre, mais la piste a avorté lundi.

Une solution maison

Ils se sont ensuite tournés vers une solution maison : Stéphane Ziani, coach de la réserve, ex-technicien respecté de la Maison jaune, pour prendre en charge la coordination sportive du club, poste vacant depuis l’été. Il se serait rapproché du groupe pour accompagner Castro, travailler sur le recrutement, épauler le staff technique. Petit couac, lundi soir, selon Ouest-France, Stéphane Ziani a finalement décliné l’offre. Selon le quotidien régional, les conditions pour mener à bien le projet n’étaient pas réunies.

Il faudrait peut-être un coordinateur pour trouver un coordinateur.

Nantes a pioché son joker médical

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!