Le Paris Saint-Germain fixe son prix pour Lee Kang-in

Tout le monde se l’arrache. Trois ans après son arrivée dans la capitale, Lee Kang-in attise les convoitises de nombreux clubs européens, qui aimeraient bien le signer. Alors que l’Atlético de Madrid se positionne sur le dossier depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain vient de fixer son prix pour son remplaçant : aucune offre ne sera acceptée en dessous de 40 millions d’euros.

Les discussions sont sérieuses puisque l’agent du joueur s’est même déplacé à Madrid, où il a rencontré les dirigeants des Colchoneros dernièrement, selon la version suisse de Sky Sport.

Un joueur nécessaire

Arrivé au Paris SG en 2023, en provenance du RCD Mallorca, le milieu offensif n’a pourtant pas de bon de sortie. Le club de la capitale souhaiterait même le prolonger. Pour rappel, Lee est lié au PSG jusqu’en juin 2028. Avec 29 matchs toutes compétitions confondues, pour trois buts et quatre passes décisives, le Sud-Coréen bénéficie de plus en plus de temps de jeu avec les blessures à répétition de nombreux cadres parisiens.

Dans cette histoire, il faut Lee entre les lignes.

Pacho dithyrambique envers Marquinhos