S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain fixe son prix pour Lee Kang-in

AR
15 Réactions
Le Paris Saint-Germain fixe son prix pour Lee Kang-in

Tout le monde se l’arrache. Trois ans après son arrivée dans la capitale, Lee Kang-in attise les convoitises de nombreux clubs européens, qui aimeraient bien le signer. Alors que l’Atlético de Madrid se positionne sur le dossier depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain vient de fixer son prix pour son remplaçant : aucune offre ne sera acceptée en dessous de 40 millions d’euros.

Les discussions sont sérieuses puisque l’agent du joueur s’est même déplacé à Madrid, où il a rencontré les dirigeants des Colchoneros dernièrement, selon la version suisse de Sky Sport.

Un joueur nécessaire

Arrivé au Paris SG en 2023, en provenance du RCD Mallorca, le milieu offensif n’a pourtant pas de bon de sortie. Le club de la capitale souhaiterait même le prolonger. Pour rappel, Lee est lié au PSG jusqu’en juin 2028. Avec 29 matchs toutes compétitions confondues, pour trois buts et quatre passes décisives, le Sud-Coréen bénéficie de plus en plus de temps de jeu avec les blessures à répétition de nombreux cadres parisiens.

Dans cette histoire, il faut Lee entre les lignes.

Pacho dithyrambique envers Marquinhos

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.