Un derby vire au chaos en RD Congo après un nouveau vol de serviette

Une histoire de serviette, encore. Le derby de Lubumbashi s’est terminé dans le chaos en République démocratique du Congo. Tandis que le Tout Puissant Mazembe recevait le FC Saint-Éloi Lupopo ce dimanche, pour un match entre le leader et le dauphin du championnat, une bagarre entre supporters des deux clubs a entraîné la fin de la rencontre dès la 45e minute.

Une nouvelle histoire de serviette

Vingt minutes avant le début du match, d’après les vidéos relayées sur les réseaux, les supporters envahissaient déjà le stade de Kamalondo. Malgré ce climat tendu, les organisateurs ont poussé pour que la rencontre commence dans une ambiance électrique.

The second half of the Lubumbashi derby still hasn’t started. Tension is rising as clashes continue between fans of TP Mazembe and St. Eloi Lupopo. Police have started firing tear gas to disperse the crowd, a situation that could lead to several injuries.#AfricanFootball pic.twitter.com/5dqgGUoTT7 — Micky Jnr (@MickyJnr__) March 8, 2026

C’est quand l’arbitre a sifflé la pause sur un score de 0-0 qu’un petit malin a décidé d’entretenir le feu : un supporter en maillot du Lupopo a traversé le terrain pour se retrouver derrière le poteau de la cage défendue par Mazembe, verser du liquide et s’emparer de… la serviette du gardien sénégalais Marc Diouf. Tout, mais pas la serviette.

Résultat : une bagarre générale a éclaté au milieu de la pelouse avec un bilan très lourd de dix blessés, dont deux graves, plus de 500 sièges arrachés et un car vandalisé.

