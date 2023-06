TP Mazembe : mais où est passé le club des Cinq ?

En mai dernier, cinq jeunes joueurs de la Katumbi Academy, structure appartenant au TP Mazembe, avaient profité d’un tournoi en Italie pour filer à l’anglaise. Depuis, la police et la justice transalpines s’activent doucement, le club congolais a saisi la FIFA et l’UEFA, certaines complicités ont été établies, mais les académiciens sont toujours dans la nature.

Cela fait désormais plus d’un mois que Gueazy Bisalu, Chris Kiwongi, Hippolyte Mulamba, Mechack Mubaya et Medo Kazadi ont décidé de ne pas rentrer à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Ces cinq joueurs, tous mineurs, sous contrat avec la Katumbi Academy, ont profité de leur présence à la Lazio Cup en Italie pour s’évanouir dans la nature. Quatre d’entre eux sont toujours en Italie, alors que le cinquième est en France. Les faits avaient été révélés par le site Sport News Africa. Quelques heures après un match de poules face aux Italiens de Latina (0-2), quatre joueurs avaient quitté en douce l’hôtel Trieste à Fiuggi, situé à environ 85 kilomètres de Rome. Ils avaient profité d’une pause pour emprunter les issues de secours de l’établissement pour fuir. « Il y avait des gens qui les attendaient dehors. Cela signifie donc que leur fuite était prévue depuis un certain temps, car ils n’ont pas été aperçus ni dans les rues, ni à des arrêts de bus, via les caméras de surveillance », explique le Franco-Congolais Jean-Claude Loboko, le directeur de l’académie. Le cinquième joueur s’est quant à lui éclipsé après le match perdu en quarts de finale contre les Ukrainiens de Rukh Lviv (0-6), alors que les encadrants congolais avaient demandé, sans obtenir gain de cause, que les issues de secours soient condamnées.

Nous avons pu établir que ces joueurs ont été manipulés par un pseudo-agent basé à Kinshasa, et qui leur a fait miroiter, ainsi qu’à leurs familles, un contrat en Europe. Jean-Claude Loboko

Jean-Claude Loboko, avec l’accord de Moïse Katumbi, le président du TP Mazembe, a immédiatement déposé plainte, alors que le club congolais a saisi la FIFA et l’UEFA afin que les cinq joueurs ne puissent signer dans un autre club. « Ils ont un contrat de formation chez nous. Autrement dit, ils ne pourront pas s’engager ailleurs. Mais nous avons pu établir que ces joueurs ont été manipulés par un pseudo-agent basé à Kinshasa, et qui leur a fait miroiter, ainsi qu’à leurs familles, un contrat en Europe. Nous savons qui est cet individu, il fait partie de ceux qui ont monté cette opération, mais il y a d’autres complicités, en RD Congo, comme en Italie et en France », poursuit le formateur.

Complicités à tous les étages

Depuis que l’affaire s’est éventée, et selon nos informations, les familles des cinq jeunes joueurs n’ont pas daigné prendre contact avec le TP Mazembe. En Italie, plusieurs joueurs ont bénéficié de l’aide logistique et financière de membres de la diaspora congolaise. Une femme, qui réside dans la région de Rome, a ainsi avoué aux enquêteurs italiens avoir hébergé pendant quelques jours certains d’entre eux, après avoir nié être liée à l’affaire. D’autres Congolais résidant en Italie ont apporté à un moment ou à un autre leur aide aux quatre académiciens, qui seraient toujours sur le sol transalpin.

La police italienne, d’après les derniers éléments recueillis, a pu les localiser, dans au moins deux communes. « À ce jour, il n’y a pas d’évolution. Les joueurs ne sont pas à la rue, ils sont hébergés, probablement chez des Congolais. Nous supposons que la police italienne attend le bon moment pour effectuer des perquisitions », intervient Héritier Yindula, le responsable de la communication du TP Mazembe. Le club a engagé un avocat italien francophile pour défendre ses intérêts. « On espère bien sûr qu’ils pourront rentrer en RD Congo, pour retrouver leurs familles et poursuivre leur formation, reprend Jean-Claude Loboko. À Lubumbashi, ils ont un contrat avec l’Académie, alors que leur avenir en Europe est bouché. Aucun club ne prendra le risque de les faire signer, puisque nous avons saisi la FIFA et l’UEFA. Si la police italienne les retrouve, ils ne risquent rien d’autre que l’expulsion vers la RD Congo. »

Sale temps pour Katumbi

Cette affaire ne tombe pas au meilleur moment pour Moïse Katumbi. Le président du club – contrarié par une saison 2022-2023 marquée par une élimination au 2e tour préliminaire de la Ligue des champions et en phase de groupes de la Coupe de la CAF et d’un titre de champion de RDC décerné après que le championnat, arrêté en décembre, a été définitivement interrompu en mai dernier – est en effet candidat à l’élection présidentielle de décembre prochain. « On lui met des bâtons dans les roues, un de ses proches a été arrêté début juin à l’aéroport de Kinshasa, et ce qui s’est passé en Italie, même si ses adversaires ne l’ont pas vraiment exploité, ce n’est pas facile à gérer », explique, sous couvert d’anonymat, une source proche de Katumbi. Et au Katanga, on semble ne plus se faire trop d’illusions sur les chances de les voir revenir en RDC.

