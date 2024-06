RDC : un arbitre entre la vie et la mort, agressé lors d’un match

Le football touché par un drame.

La demi-finale de la Coupe du Congo entre l’OC Renaissance et le FC Tanganyika a été la scène d’une violente agression. Après la séance de tirs au but, à peine le match terminé, des spectateurs entraient sur le terrain pour s’en prendre à l’arbitre de la partie. Sur des images amateurs que nous ne relaierons pas ici, nous pouvons voir l’arbitre se faire agresser, et tenter de fuir. D’autres images montrent ce même arbitre allongé inconscient dans la zone des vestiaires, alors que des célébrations sont entendues à quelques mètres à côté.

Après l’agression d’une joueuse envers une autre lors du match féminin entre le Maroc et la République démocratique du Congo, c’est un nouveau drame qui secoue le football et ce pays en pleine guerre civile. Le président du FC Tanganyika a exprimé sa profonde tristesse : « Je suis déçu par la manière dont nos adversaires se sont comportés. Je crois que les instances qui nous gèrent vont tenir compte de la manière dont notre adversaire nous a traités. » Alors que la RDC jouait contre le Togo en match de qualification pour le Mondial 2026 (1-0), la Fédération congolaise de football (FECOFA) n’a pas communiqué sur le sujet.

