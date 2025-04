Face aux problèmes, une solution.

Face aux problèmes de violences dans le football amateur, comme on en voit semaine après semaine, le district de football amateur de Corrèze a instauré une « commission incivilités » qui a vu le jour ce mercredi 9 avril. L’objectif est clair : endiguer les débordements.

« Cette réflexion a déjà été menée en fin de saison dernière et au mois de décembre 2024, en raison de plusieurs informations qui nous revenaient, de témoignages et de rapports », explique le président du district de Corrèze Jean-François Bonnet à Ici Limousin. L’idée est de mettre en place un groupe de travail réunissant différent acteurs du milieu, dirigeants et membres du districts notamment, pour établir des constats et dresser des solutions.

Un code couleurs et de la vidéo pour lutter

Pour l’heure, le département n’a pas encore été touché par de violentes agressions comme ce qu’on a pu le voir en Mayenne récemment, mais connait « régulièrement des problèmes de paroles, de gestes, voire de menaces, et on sait comment ça se passe. Des fois, ça finit par des actes », poursuit le Corrézien. L’ensemble du monde du football est mis à contribution, de proche ou de loin, dans cette nouvelle commission : arbitres, équipes, dirigeants des clubs, et même les mairies.

Parmi les moyens de résolution, la commission souhaite instaurer un système de couleurs pour catégoriser les clubs. « Le but, c’est d’identifier le club par couleur : vert, c’est qu’il n’y a jamais de problème, jaune, ça peut être quelque chose de ponctuel et quand on arrive à l’orange, c’est que c’est quelque chose de récurrent. On essaye alors d’identifier le problème, analyser, si c’est un problème de dirigeants », ajoute Jean-François Bonnet. Pour des raisons évidentes de stigmatisation, cette classification ne sera connue que du district. Le journal local La Vie Corrézienne ajoute que dès la saison prochaine les arbitres du département seront équipés d’une caméra corporelle, à l’image de la Police et la Gendarmerie.

Bon, après c’est toujours plus simple de contrôler tout ça dans un département qui doit compte deux ou trois douzaines de footballeurs…

