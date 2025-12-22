S’abonner au mag
  • Liga Portugal
  • J15
  • Santa Clara-Arouca (0-0)

Un supporter a assisté seul à un match de son équipe au beau milieu de l’Atlantique

SF
Il est là, notre Tom Hanks.

Au milieu de l’océan Atlantique, dans les Açores, une région autonome du Portugal, se jouait dimanche soir la 15e journée du championnat portugais. Sur la pelouse, Santa Clara recevait le FC Arouca, club du nord du pays. On ne s’attendait certainement pas à un cortège de supporters bruyants, mais un fidèle était bien là, seul dans sa tribune, prêt à porter la voix de son équipe. Le club d’Arouca, actuellement 16e et menacé de barrage, n’a pas vraiment offert un spectacle digne de la cérémonie marocaine de dimanche soir : un pauvre 0-0, plat comme une crêpe. Pour ce supporter courageux, le match n’a sans doute pas été palpitant. On espère juste qu’il n’a pas fait le déplacement exprès…

Un héros remercié

Mais malgré la grisaille du score, l’héroïsme ne passe pas inaperçu. À la fin de la rencontre, toute l’équipe et le staff d’Arouca sont allés saluer leur valeureux supporter. Sourire aux lèvres, il a pu serrer la main des joueurs, en enlacer certains, et sentir un peu de cette chaleur humaine qui lui manquait tant.

On le protège, celui-là !

Arouca plombe l'opération remontada de Porto

