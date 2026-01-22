Vanessa Le Moigne veut quitter le milieu du foot après une vague de harcèlement

La goutte de trop. Vanessa Le Moigne, présentatrice de la CAN 2025 sur Bein Sports a annoncé sur Instagram qu’elle ne souhaitait plus couvrir le football à l’issue de la saison. Une décision prise après la très tendue finale entre le Sénégal et le Maroc (1-0, a. p.), mûrie dans un contexte de harcèlement en ligne et de profond malaise. « Merci le foot pour les rencontres… pour les beaux moments mais next. Fin de saison, j’arrête et maintenant je me sens libérée », écrit-elle ce jeudi.

Harcèlement en ligne

Quelques heures plus tôt, la journaliste avait partagé une série de messages violents et insultants après la diffusion de son interview d’après-match avec Édouard Mendy. On l’entend féliciter le gardien sénégalais, puis l’interroger sur les scènes de chaos survenues après le penalty accordé au Maroc : « En même temps j’hésite à vous dire félicitations, je vais vous laisser commenter tout ce qui s’est passé sur la fin, c’est dramatique en fait ».

La minute où la finale a basculé dans le chaos… Avec l’éclairage du désormais double vainqueur de la CAN Edouard Mendy. Interview dans son contexte c’est mieux! pic.twitter.com/IXMaLVwHgA — vanessa Le Moigne 🇫🇷🇩🇿 (@Vanessalemoigne) January 19, 2026

Elle avait également évoqué – comme le disait la rumeur – l’hypothèse d’un arrangement entre les deux équipes sur penalty de Brahim Diaz pour éviter de nouveaux débordements, des questions peu appréciées par le portier d’Al-Ahli et les supporters. « À ce moment-là, je ne sais pas si les deux jeunes que j’ai vus sortir sur une civière, inanimés, sont en vie, remet-elle au clair. Je ne parle pas de football. Des supputations d’arrangement pour la “paix” circulent sur les réseaux. Je dois poser les questions pour que la réponse d’un acteur existe. »

Si ma question a pu blessé quelqu’un, je suis navrée. Notre travail est aussi de poser les questions qui dérangent, seule la réponse compte. Le ton venait du contexte : on parlait maîtrise du match par l’arbitre et on sortait d’images violentes quand Édouard Mendy est arrivé 1/2 — vanessa Le Moigne 🇫🇷🇩🇿 (@Vanessalemoigne) January 19, 2026

Dégoût du milieu Au-delà de cet épisode, la présentatrice dénonce un profond dégoût du milieu du football après six années à couvrir ce sport à temps plein, ainsi qu’un manque de soutien de certains confrères, voire des critiques sur son professionnalisme. « Que les supporters ne comprennent pas, c’est ok. Mais mes amis, mes “pairs”, à l’affût de mon moindre fourchage de langue depuis des années… ils sont meilleurs visiblement. Sans aucun doute ! Je leur laisse la place », écrit-elle avec amertume. Habituée de la Ligue 2 depuis son retour de congé maternité l’été dernier, la journaliste ira au bout de ses engagements. Elle présentera encore Guingamp-Troyes ce samedi à 14 heures. « La Ligue 2 n’a pas besoin de moi mais je finis ce que j’ai commencé, et après je fais autre chose. S’il y a autre chose à faire », glisse-t-elle, non sans une pointe d’humour : « Merci d’éviter les panenka, je prendrai ça comme une provocation. » Marie Portolano avait tout dit.

