S’abonner au mag
  • International
  • Maroc

Mohamed Ouahbi nommé sélectionneur du Maroc

EL
Réactions
Mohamed Ouahbi nommé sélectionneur du Maroc

On en connaît un qui va avoir du pain sur la planche. À trois mois de l’ouverture de la Coupe du monde 2026, le Maroc a eu la bonne idée de se séparer de Walid Regragui et a dû travailler dans l’urgence pour lui trouver un successeur. Heureusement, il y avait quelqu’un dans le coin : Mohamed Ouahbi.

Un vrai formateur

Sa pige avec les U23 marocains aura été très courte puisqu’il est directement propulsé au plus haut niveau national. À 49 ans, il a pour principal fait d’armes d’avoir remporté le Mondial U20 en octobre dernier et le championnat d’Afrique du Nord de la même catégorie l’année précédente.

Pleinement intégré au giron depuis 2022, l’entraîneur né en Belgique, ayant fait ses preuves durant de longues années au centre de formation d’Anderlecht, s’inscrit dans une logique claire communiquée par la Fédé : « L’école footballistique marocaine traduit ainsi, à l’échelle internationale, une manière de travailler – exigence, discipline, structuration, développement des talents – et une continuité dans l’ambition. »

L’instance s’est félicitée d’un renforcement de son « encadrement de performance » en vue de la Coupe du monde 2030 coorganisée avec l’Espagne et le Portugal. João Sacramento, une tête bien connue des amateurs de Ligue 1 lorsqu’il était adjoint de Christophe Galtier à Lille et au PSG, débarque effectivement dans le staff.

Le Maroc vise une nouvelle demi-finale ou une qualif en seizièmes suffira ?

Romain Saïss raconte la panenka de Brahim Díaz avec émotion

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Lyon-Lens (2-2)
Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.