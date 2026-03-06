Mohamed Ouahbi nommé sélectionneur du Maroc

On en connaît un qui va avoir du pain sur la planche. À trois mois de l’ouverture de la Coupe du monde 2026, le Maroc a eu la bonne idée de se séparer de Walid Regragui et a dû travailler dans l’urgence pour lui trouver un successeur. Heureusement, il y avait quelqu’un dans le coin : Mohamed Ouahbi.

Un vrai formateur

Sa pige avec les U23 marocains aura été très courte puisqu’il est directement propulsé au plus haut niveau national. À 49 ans, il a pour principal fait d’armes d’avoir remporté le Mondial U20 en octobre dernier et le championnat d’Afrique du Nord de la même catégorie l’année précédente.

مرحباً بالناخب الوطني الجديد، الســيــد مــحــمــد وهــبــي نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في هذه الرحلة الجديدة Welcome to our new National Head Coach, Mr. Mohamed Ouahbi We wish you all the best in this new journey #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ngaScWEo1k — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 5, 2026

Pleinement intégré au giron depuis 2022, l’entraîneur né en Belgique, ayant fait ses preuves durant de longues années au centre de formation d’Anderlecht, s’inscrit dans une logique claire communiquée par la Fédé : « L’école footballistique marocaine traduit ainsi, à l’échelle internationale, une manière de travailler – exigence, discipline, structuration, développement des talents – et une continuité dans l’ambition. »

L’instance s’est félicitée d’un renforcement de son « encadrement de performance » en vue de la Coupe du monde 2030 coorganisée avec l’Espagne et le Portugal. João Sacramento, une tête bien connue des amateurs de Ligue 1 lorsqu’il était adjoint de Christophe Galtier à Lille et au PSG, débarque effectivement dans le staff.

Le Maroc vise une nouvelle demi-finale ou une qualif en seizièmes suffira ?

Romain Saïss raconte la panenka de Brahim Díaz avec émotion