Le Maroc U20 sur le toit du monde

Après l’Atlas, les Lionceaux entrent dans les livres d’histoire.

Les jeunes Marocains ont déjoué les pronostics tout au long de la Coupe du monde U20, jusqu’à la finale qui semblait promise à l’Argentine. Le doublé de Yassir Zabiri – avec un coup franc direct et une belle reprise de volée, excusez du peu – a finalement permis au Maroc U20 de remporter son premier titre mondial (0-2).

Meilleur buteur et meilleur joueur

Au Chili, les Africains, tombeurs de la France en demi-finale, ont étonné leur monde, mais confirment la montée en puissance du pays. Après la demi-finale des grands à la Coupe du monde 2022 et la médaille de bronze olympique aux JO de Paris 2024, voici le sacre. En attendant, désormais, la CAN, à la maison, en décembre.

Avec ses deux buts en finale, Yassir Zabiri a porté son total à cinq, de quoi lui offrir le droit de soulever le soulier d’or, en plus du trophée collectif. Othmane Maamma, capitaine des Lionceaux de l’Atlas passé par Montpellier, a, quant à lui, été désigné meilleur joueur de la compétition, devant le goleador.

C’est donc ça, la GenZ 212 ?

La France talonne toujours l’Argentine au classement FIFA