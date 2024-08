L’arbitre de Maroc-Espagne remplacé par celui du match polémique contre l’Argentine

Revient-il hanter ou faire rêver les Marocains ?

Un drôle de remplacement est intervenu en début de rencontre de la demi-finale des JO de Paris 2024 entre le Maroc et l’Espagne. En effet, l’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev a été fauché par l’Espagnol Marc Pubill, qui était lui-même au duel, tête en avant, avec Ez Abde. Malgré une longue coupure pour des soins à la cheville droite, l’homme en noir a dû être suppléé par le Suédois Glenn Nyberg.

Si ce nom n’est pas le plus connu du grand public, il rappelle quelques souvenirs aux Marocains. En effet, c’est celui qui officiait lors du match d’ouverture des Jeux entre le Maroc et l’Argentine. Les Lions de l’Atlas s’étaient imposés 2-1 après une interruption de deux heures, un but à la dernière seconde refusé par la VAR et des incidents en tribunes.

Une nouvelle affaire dans un tournoi olympique qui fait polémique ?

