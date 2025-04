National : Nancy prend un peu d’avance en tête devant Boulogne-sur-Mer

Le leader prend (un peu) le large !

Alors que Boulogne-sur-Mer s’est incliné à domicile devant Rouen (neuvième) en raison du doublé de Charles Abi et malgré la réduction du score (trop) tardive signée Hervé Touré, Nancy a profité de la défaite de son dauphin (rapidement en infériorité numérique, à la suite de l’expulsion d’Adrien Pinot) en récupérant un point sur la pelouse du Paris 13 Atletico (quinzième) pour prendre deux unités d’avance en tête du National : Brandon Bokangu a ainsi frappé deux fois, pendant que Daou Diomandé et Anthony Petrilli faisaient trembler les filets. De son côté, Bourg-en-Bresse (cinquième) a battu Valenciennes (sixième) sur la plus courte des marges (goal d’Ottman Dadoune sur la fin) en dépit du carton rouge de Zakariya Souleymane.

Un seul 0-0

Dans le reste de cette 28e journée de National, le match entre Sochaux (onzième) et Versailles (quatorzième) s’est soldé par un nul sans but. Châteauroux (lanterne rouge) a également partagé les points avec Villefranche Beaujolais (douzième), un duo de penaltys (frappés par Adama Diakité et Idrissa Ba) répondant aux réalisations de Mamadou Diallo et Mathis Clairicia. Même chose entre Le Mans (troisième) et Aubagne (huitième), Arnold Vula égalisant en faveur des locaux à la suite du pion de Badr El Kaddouri. Enfin, Concarneau (dixième) a dominé Dijon (septième) grâce à Stanislas Kielt. Au même titre que Nîmes (avant-dernier), vainqueur à QRM (treizième) via Oussama Abdeldjelil.

Les rencontres s’enchaînent, mais le suspense reste.

Boulogne-sur-Mer 1-2 Rouen

Buts : Touré (76e) pour Boulogne-sur-Mer // Abi (38e et 60e) pour Rouen

Bourg-en-Bresse 1-0 Valenciennes

But : Dadoune (87e)

Châteauroux 2-2 Villefranche Beaujolais

Buts : Diallo (4e) et Clairicia (70e) pour Châteauroux // Diakité (41e, SP) et Ba (53e, SP) pour Villefranche Beaujolais

Dijon 0-1 Concarneau

But : Kielt (38e)

Le Mans 1-1 Aubagne

Buts : Vula (32e) pour Le Mans // El Kaddouri (12e) pour Aubagne

Paris 13 Atletico 2-2 Nancy

Buts : Diomandé (15e) et Petrilli (84e) pour Paris 13 Atletico // Bokangu (36e et 49e) pour Nancy

QRM 0-1 Nîmes

But : Abdeldjelil (3e)

Sochaux 0-0 Versailles

Nancy domine Le Mans et garde la tête, Boulogne se replace