Nancy recrute un ancien de Ligue 1

C’est un ancien de Ligue 1, et il est désormais Nancéen.

San contrat depuis la fin de son aventure avec Panserraikos en septembre, Jérémy Gélin a trouvé son nouveau club pour rebondir : après la Grèce, c’est à Nancy que l’ancien du Stade rennais refait surface. Âgé de 28 ans, le défenseur central est donc de retour en France.

L’ex d’Amiens et du Royal Antwerp s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, avec une année supplémentaire en option. Avec l’ASNL, le joueur tentera avant tout d’éviter la relégation en National : en effet, son équipe est actuellement quinzième au classement de Ligue 2.

Les rumeurs disaient donc vrai.

Jérémy Gélin devrait faire son retour en Ligue 2