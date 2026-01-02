S’abonner au mag
  • CAN 2025

L'équipe type de la phase de poules de la CAN 2025

MH
L’équipe type de la phase de poules de la CAN 2025

Du beau monde.

La CAF a sorti son XI de la phase de groupes de la CAN, et sur le papier, ça claque. Devant, impossible de discuter Sadio Mané, Amad Diallo et le meilleur buteur de la phase de poules Riyad Mahrez : efficacité, éclairs et leadership. Derrière, Ademola Lookman, Brahim Díaz et Carlos Baleba forment un milieu qui ne cherche qu’à attaquer, sûrement un clin d’œil à l’Algérie 1982.

Un onze sans El Kaabi

La défense empile les kilomètres avec Noussair Mazraoui et Ali Abdi sur les côtés, Edmond Tapsoba et Axel Tuanzebe dans l’axe, pendant que Mohamed El-Shenawy garde la baraque. Bref, un XI très « CAF-compatible ».

Mais comme toujours, la liste fait grincer des dents. Ibrahim Maza et Ayoub El Kaabi, énormes en poules, regardent ça depuis le canapé. Dur à avaler. Sur le banc, Éric Chelle hérite d’un onze de luxe, mais la question n’est pas tactique, elle est logistique : combien de litres d’eau pour coacher tout ça sans se déshydrater ?

Réponse en phase finale. Là où les vrais XI arrêtent d’être jolis… pour devenir décisifs.

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (2e : Algérie 1982)

MH

