Entre Karim Benzema et Al-Ittihad, ça sent le roussi

Entre Karim Benzema et Al-Ittihad, ça sent le roussi

Les histoires d’argent finissent mal, en général. Selon les informations de L’Équipe, Karim Benzema bouderait Al-Ittihad. La raison ? L’offre de prolongation de contrat proposée ne serait pas suffisante aux yeux du Ballon d’or 2022.

Initiée par Michael Emenalo, le directeur de la Saudi Pro League, cette proposition aurait été jugée insultante par l’entourage du joueur, impliquant selon leurs dires de jouer « presque gratuitement » hormis la somme touchée pour les droits à l’image.

Un capitaine en retrait de l’équipe ?

Le capitaine serait-il en train d’abandonner le navire ? En tout cas, l’ancienne gloire du Real Madrid a décidé de se mettre en retrait de l’équipe. Sergio Conceição devra sans doute composer sans l’attaquant de 38 ans pour affronter Al-Fateh ce jeudi, puis Al-Najma dimanche. Pour rappel, le bail de Benzema avec le club saoudien court jusqu’en juin 2026.

La petite musique pour demander son retour à l’OL dans 3, 2, 1…

