Benzema, le moment de revenir à Lyon

« Je ne ferme pas la porte. » En avril 2020, Karim Benzema ne savait sans doute pas qu’il reviendrait en équipe de France, et qu’il remporterait son précieux Ballon d’or, 24 ans après Zinédine Zidane. En plein confinement – le premier –, le Brondillant savait en revanche que la question d’un retour à Lyon pour y finir sa carrière se poserait à chaque mercato. Ce mardi, selon l’AFP, l’attaquant de 36 ans aurait signifié à Al-Ittihad sa volonté de quitter le club. Une velléité de départ que l’on sentait venir depuis quelques semaines et qui enflamme, évidemment, les supporters lyonnais, encore convaincus que le fils prodigue pourrait revenir à la maison. Et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas revoir Benzema en Ligue 1 avec le maillot de l’OL, plus de 14 ans après avoir quitté sa terre natale ?

Pour faire triompher le romantisme

On ne peut pas affirmer la raison exacte de son envie de quitter l’Arabie saoudite, mais elle est peut-être motivée par les mêmes éléments que celle de Jordan Henderson ou d’autres joueurs sur le départ. Des stades vides, une ambiance de National 1, des promesses non tenues… Bref, le rêve saoudien n’était qu’un mirage. Après cette expérience du foot sans passion, le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid aurait tout intérêt à revenir dans un club où sa cote de popularité dépasse l’entendement. Il n’y a qu’à se souvenir de l’ambiance qui régnait au Groupama Stadium lorsque les Bleus y défiaient la Finlande au sortir de l’Euro 2021 (2-0). « Moi et Lyon, c’est une histoire d’amour », avait-il expliqué après l’accueil dantesque qu’il y avait reçu. Une foule conquise et électrique, tout comme lorsqu’il s’était rendu dans l’antre de Décines-Charpieu pour y présenter son Ballon d’or, à la mi-temps d’un miteux Lyon-Nice (1-1).

🔥 @Benzema est de retour à la maison 🔴🔵 Et il n’est pas venu les mains vides 😏✨ pic.twitter.com/nsyzbXsPUy — Olympique Lyonnais (@OL) November 11, 2022

« J’ai laissé une belle image et j’ai fait ce que j’avais à faire à Lyon. Il faut que cela reste comme ça. Tu ne peux pas partir et revenir. Je n’arrive pas à faire ça. Ça reste mon club de cœur », avait-il avoué dans une émission avec le YouTubeur Zack Nani, en novembre 2022. C’était six mois avant de quitter Madrid, et sans doute que son choix de prendre la direction de l’Arabie saoudite était déjà fait. Le soir de son retour à la maison pour son Ballon d’or, Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe avaient peut-être pu lui glisser quelques mots pour lui souffler l’idée d’un retour, en vain. Désormais, c’est John Textor qui est sur le dossier et qui, selon RMC Sport, tente bien de faire revenir celui qui a fait rêver toute une génération de jeunes fans de l’OL, au crépuscule des plus grandes années du club. Sans qu’il n’y ait pour l’instant rien de concret pour croire que ce fantasme pourrait devenir réalité. En revenant entre Rhône et Saône, le Nueve aurait pourtant l’occasion de passer du foot-business saoudien au fameux romantisme choisi par Ivan Perišić en Croatie ou Arturo Vidal au Chili.

Benzema n’a finalement pas grand-chose à perdre s’il revient au bercail. Même en cas de descente de l’OL, personne ne lui reprochera d’être venu à la rescousse d’un club qui ne ressemble plus à celui qu’il avait quitté. D’autant plus que le talent du Lyonnais, malgré ses 36 ans, ne peut être que bénéfique pour l’attaque rhodanienne, et devrait suffire à maintenir le club dans un championnat peu emballant. Voire l’emmener jusqu’aux places européennes ? Il avait inscrit son premier but avec les professionnels à Gerland lors d’une fraîche soirée de Ligue des champions, en décembre 2005 contre Rosenborg. C’est aussi le foot, de fêter le retour d’une idole et de revenir là où tout a commencé après avoir été prophète hors de son pays. Ce serait une bénédiction pour Lyon, une autre attraction pour la Ligue 1, beaucoup trop dépendante de l’actualité de Kylian Mbappé, et une belle occasion de montrer à Cristiano Ronaldo que c’est un championnat autrement plus difficile que le saoudien.

