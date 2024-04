Gonçalo Ramos : « Maintenant, nous sommes une famille »

Paris a bien grandi.

Déjà opposé au Borussia Dortmund en phase de poules de la Ligue des champions à l’automne dernier, le PSG retrouve le club allemand et son Signal Iduna Park ce mercredi, en demi-finale aller. Ballottés tout au long d’une rude soirée où ils jouaient leur avenir dans la compétitions, les Rouge et Bleu espèrent bien démontrer leurs importants progrès. « On est plus une équipe par rapport au précédent match. On a eu plus de temps pour travailler. Nous nous connaissons bien. On a ajouté beaucoup de joueurs et maintenant nous sommes une famille. La dernière fois, tous les joueurs n’étaient pas disponibles », a affirmé Gonçalo Ramos ce mardi, en conférence de presse.

En grande forme ces dernières semaines, l’ancien buteur de Benfica n’est également plus le même : « Dans les premiers mois, c’est difficile, il faut une période d’adaptation. J’ai travaillé très dur. Tout le monde m’a aidé à être dans la meilleure forme possible. Maintenant, je suis confiant et je joue. » Enfin, le Portugais a également évoqué la transformation de son compatriote Vitinha, impressionnant depuis le début de l’hiver au milieu de terrain. « C’est l’un des joueurs les plus importants de notre équipe cette saison, a-t-il assuré. Je ne suis pas surpris parce que je le connais depuis 2016. Je connais ses qualités. C’était juste une question de temps avant d’atteindre son niveau. »

Et devenir le chef de la famille.