Pas d'adieu à la Ligue 1 pour Kylian Mbappé, absent contre Metz

Pas de dernier match de Ligue 1, ni de dernier but.

Alors qu’il a officialisé son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison, Kylian Mbappé ne va même pas pouvoir faire ses adieux au championnat de France : en déplacement à Metz pour la 34e et dernière journée, le champion de France voyagera sans son meilleur joueur.

🗒️🆗 Le groupe parisien pour le dernier match de la saison en Ligue 1 ! 👊#FCMPSG | #Ligue1 pic.twitter.com/Ps6axRnaiN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2024

En effet, l’attaquant ne fait pas partie du groupe de Luis Enrique. Un choix qui s’explique sûrement par la finale de Coupe de France, opposant le club de la capitale à l’Olympique lyonnais et prévue le samedi 25 mai 2024 : craignant une possible blessure ou la fatigue de sa star, l’entraîneur espagnol a pu le mettre au repos. D’ailleurs, Ousmane Dembélé n’est pas présent non plus.

Pas sûr que ça fasse plaisir au principal concerné, en revanche.