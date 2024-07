Le football français peut-il s’imposer une cure d’austérité ?

« On a les 500 millions d’euros, certes, mais c’est loin des 700 millions qu’on voulait. Et sur ces 500 millions, il en reste à peu près 230 ou 240 à se partager. » Dans Ouest-France, Saïd Chabane, propriétaire du SCO d’Angers, de nouveau en L1 la saison prochaine, tente d’enseigner les mathématiques au petit monde du football professionnel. La donation à la FFF ou aux syndicats de joueurs, la taxe Buffet et surtout la dîme de CVC vont en effet carboniser encore un peu plus la maigre enveloppe en cours de négociations avec DAZN et beIN Sports. Au-delà du simple et froid constat de la véritable valeur de notre championnat domestique, une fois évaporée la propagande de la LFP, la vérité des chiffres interroge sur l’avenir de nos clubs, surtout ceux qui ne peuvent compter sur un riche propriétaire étranger. Il est vrai que cette petite musique résonne à nos oreilles depuis longtemps.

Le modèle économique hexagonal se révèle archaïque et bancal, y compris d’un simple point de vue capitaliste. À une époque où nos gouvernements successifs préconisent sans cesse de baisser les dépenses publiques face au déficit, ce type de constat devrait entraîner un brainstorming généralisé et une petite révolution dans le fonctionnement du foot pro. Nous en sommes très loin. Personne ne veut se serrer la ceinture, puisque l’essentiel est assuré. Pour le reste, on renégociera, forcément à la hausse, dans deux ans. La DNCG a du pain sur la planche, et Bordeaux n’est peut-être qu’un coup de semonce.

Le foot est d’abord l’opium des patrons

La folie des grandeurs (le mirage du milliard) et la conviction illusoire d’appartenir au cercle des grands championnats du Vieux Continent aveuglent toujours des dirigeants pourtant en principe tous dotés de jolis CV dans le privé. Une exception tricolore qui, pour le coup, désole aussi bien les commissions d’enquête parlementaires que la Cour des comptes. Le foot est d’abord l’opium des patrons avant d’être celui du peuple. La situation actuelle n’a donc rien d’un accident industriel. La gestion hasardeuse de Vincent Labrune ne peut être rendue seule responsable. Le mal remonte loin, l’historique n’a jamais été effacé dans le logiciel. La fuite en avant des budgets et des salaires (des joueurs bien sûr), dopée par une hausse, un temps régulière, des droits TV sous l’ère Canal, ou l’arrivée du PSG sauce QSI, ont creusé la tombe où notre L1 glisse déjà un petit pied. Pourtant, aussi bien les performances sur le terrain européen que le nombre d’abonnés (Amazon ayant toujours refusé de communiquer à ce sujet) auraient dû pousser depuis longtemps, et au moins depuis la crise sanitaire, à réfléchir autrement, et à plus long terme.

Comment peut-on penser qu’une inflation du coût d’abonnement avec un accès à des catalogues moins généralistes pourra soutenir une croissance des téléspectateurs du football français ? Joseph Oughourlian sur LinkedIN

Surtout, vendeurs d’un produit de divertissement, la LFP et les présidents de clubs continuent de vivre avec le syndrome du braquage (obtenir le plus possible en dépit du contexte ou de la concurrence), et un mépris confondant pour la clientèle, autrement dit les supporters et les amoureux du ballon rond dans l’Hexagone. Joseph Oughourlian, propriétaire et président du RC Lens, a pourtant tiré, un peu tardivement, la sonnette d’alarme sur son compte LinkedIN (tout un symbole) : « Il faudra cumuler un abonnement DAZN et beIN Sports soit 50 euros mensuellement et entre 500 et 600 annuellement pour suivre la Ligue 1. […] Comment peut-on penser qu’une inflation du coût d’abonnement avec un accès à des catalogues moins généralistes pourra soutenir une croissance des téléspectateurs du football français ? Je suis un président inquiet pour l’état financier du foot français. »

Il ne faut pas se méprendre. Il ne s’agit nullement d’un cri du cœur ou même d’une défense du football populaire bien commun de la nation. Simplement, une cruelle analyse de la situation de l’offre et de la demande. En gros, demander autant pour Toulouse-Strasbourg que City-Arsenal relève du délire. Le fond de l’affaire est simple. Pour garantir de maintenir, a minima, son train de vie, pour ne rien changer dans ses habitudes, son entre-soi, bref s’épargner une austérité passagère afin de se reconstruire une stabilité et une relation avec le public, la L1 a choisi de croire en un énième miracle. Dès l’annonce du deal, le mercato est reparti. Les mauvais esprits, les « petits clubs » pinaillent sur la répartition des droits internationaux, et tout le monde essaie de calmer ses nerfs en cherchant un bouc émissaire (l’enquête sur les salaires de la LFP). Pendant ce temps, c’est à peine si l’on ne demande pas au quidam de remplir son devoir citoyen en déboursant cette nouvelle gabelle au foot pro. Les sacrifices, et l’austérité, sont quand même toujours à la charge du peuple.

Nantes tient son miracle, Auxerre reste bloqué dans l'ascenseur