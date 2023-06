Nantes tient son miracle, Auxerre reste bloqué dans l’ascenseur

Nantes 1-0 Angers

But : Ganago (16e) pour les Canaris

Auxerre 1-3 Lens

Buts : Niang (71e) pour l’AJA // Claude-Maurice (19e, 48e) & Openda (78e) pour le Racing

Près de quatre mois, et quatorze rencontres au total, que le FC Nantes n’avait plus remporté un match de championnat. Des semaines et des semaines qu’Alban Lafont et ses coéquipiers maintenaient leur opération escargot, s’enlisant dans les abysses du classement en laissant tous leurs concurrents – y compris l’AJ Auxerre – passer devant. Au coup d’envoi, les Bourguignons tenaient ainsi leur maintien. Mais le rouleau compresseur lensois est passé à l’Abbé-Deschamps (1-3) et un but d’Ignatius Ganago, en première période à la Beaujoire face à Angers (1-0), permet aux Canaris de se sauver in extremis : comme en 2000, comme en 2005 et comme en 2021. Bouillonnante toute la rencontre, la Beaujoire termine inévitablement – et une fois de plus – envahie par ses aficionados pendant que l’AJA, pourtant héroïque dans cette course à la survie, repart tête basse dans l’antichambre.

🔥 C'est la folie à Nantes ! Les Canaris sont officiellement maintenus en @Ligue1UberEats !#FCNSCO pic.twitter.com/8S9JvMwvQy — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 3, 2023

Le numéro de Blas, le bourreau Claude-Maurice

Dans cette soirée où les yeux passaient d’un stade à l’autre, la pression nantaise s’est fait sentir d’entrée. À la fin du premier quart d’heure, Ludovic Blas – qui jouait potentiellement sa dernière rencontre sous le maillot jaune et vert – a fait l’amour à la défense angevine, et Ignatius Ganago a terminé le travail aux six mètres (16e). La Beaujoire a rugi une fois, puis une deuxième quelques secondes plus tard lorsqu’Alexis Claude Maurice a ouvert le score avec sang-froid 400 kilomètres plus à l’est en crucifiant – après une récupération haute lensoise, et un bon lancement signé Loïs Openda – un Andrei Radu par ailleurs impérial devant Adrien Thomasson (4e) ou Angelo Fulgini (11e, 38e). Le gardien a également été sauvé par ce même Openda, dans la lune au moment de conclure (45e+2). À Nantes, Yahia Fofana a aussi empêché du bout du gant Blas de faire le break (29e), et Clément Turpin a évité une clim en signalant hors jeu Abdallah Sima, qui pensait avoir égalisé après un festival de Nabil Bentaleb (43e).

Après l’entracte, le multiplex est reparti de plus belle puisqu’au moment où Radu a craqué en manquant sa sortie pour laisser Claude-Maurice s’offrir le doublé à l’Abbé-Deschamps et enterrer un peu plus les Bourguignons (48e). Turpin, lui, accordait un penalty à Ganago après un contact avec Yan Valery (49e) avant de se déjuger lui-même grâce à l’écran magique. Pendant qu’Angers tentait tant bien que mal de faire trembler son hôte, Jean-Louis Leca a offert la réduction de l’écart – et un peu d’espoir – à Auxerre et son entrant M’Baye Niang avec une superbe boulette en collaboration avec Massadio Haïdara (71e). Mais Lens – désireux de terminer à un point du PSG – n’a pas lâché le morceau et après un but refusé à Deiver Machado (74e), Openda a fini par avoir le sien (78e, son 21e de la saison en Ligue 1), pendant qu’Isaak Touré (77e) et Niang (80e) ou encore Jubal (90e+3, but refusé) laissaient passer le coche. Le destin auxerrois était en réalité entre les pieds du SCO, qui se sera montré dangereux en fin de partie dans la cité des ducs de Bretagne, quand le FCN commençait à paniquer. En vain : l’écurie du Maine-et-Loire redescendra sans son voisin.

FCN (4-2-3-1) : Lafont – João Victor, Castelleto, Girotto, Traoré (Hadjam, 62e) – Chirivella (Sissoko, 78e), Moutoussamy (c) – Coco (Mollet, 59e), Blas, Merlin (Appuah, 77e) – Ganago (Simon, 78e). Entraîneur : Pierre Aristouy.

SCO (5-3-2) : Fofana – Thioub (Rao-Lisoa, 55e), Valery, Blazic, Bamba, Šabanović (El Melali, 55e) – Bentaleb, Capelle (c), Mendy (Diony, 61e) – Abdelli, Sima. Entraîneur : Alexandre Dujeux.

AJA (3-4-2-1) : Radu – Raveloson, Jubal, I. Touré – Zedadka (Niang, 46e), Massengo, B. Touré (c), Mensah – Hein (Sinayoko, 56e), Perrin (Sakhi, 57e) – Da Costa (Dembélé, 46e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

RCL (3-4-2-1) : Leca – Gradit (c), Danso (Onana, 65e), Haïdara – Frankowski, Abdul Samed, Thomasson, Machado (Le Cardinal, 79e) – Claude-Maurice, Fulgini – Openda (Buksa, 79e). Entraîneur : Franck Haise.

Revivez le multiplex Ligue 1 spécial maintien !