Christophe Pélissier : « C’était le seul club de Ligue 1 contre lequel je n’avais pas pris un seul point »

Pélissier au septième ciel.

Si la défaite de Marseille contre Auxerre va peut-être laisser des traces du côté olympien, elle va au contraire prolonger la très bonne dynamique chez les Auxerrois, une semaine après avoir éparpillé Rennes à domicile. Alors en conférence de presse, l’entraîneur de l’AJA, Christophe Pélissier, était un peu moins morose que son collègue d’en face, Roberto De Zerbi. Et pour cause, le natif de Revel venait de réaliser l’une des plus belles perfs de sa carrière de coach, avec un résultat inédit : « C’est la dixième fois que je jouais Marseille et j’avais perdu neuf fois. C’était le seul club de Ligue 1 contre lequel je n’avais pas pris un seul point. » Une anomalie plus que réparée donc et préparée en amont, mais qu’il ne pensait jamais voir atteindre de telles proportions. « De là à mener 3-0 à la mi-temps, on ne l’avait pas imaginé », a-t-il concédé.

Alors il a pris le temps de réaliser l’ampleur de la performance réalisée : « Quand on est coach, ce sont des victoires qui comptent. » Plus que satisfait du rendu de ses joueurs, « on a réalisé des choses parfaitement en première mi-temps », il a tenu à souligner la très bonne série de son groupe depuis plusieurs journées. « Avant ce bloc de quatre matchs, on m’avait demandé comment on allait faire avec 6 points avant de jouer contre Reims, Lyon, Rennes et Marseille, a-t-il rappelé. Finalement, on a pris 10 points sur 12. »

Sixième de Ligue 1 ce samedi matin, Auxerre attend Angers de pied ferme après la trêve.

Revivez OM-Auxerre (1-3)