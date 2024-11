Pronostic OM Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM cherche à conquérir le Vélodrome face à Auxerre

En ouverture de la 11e journée de Ligue 1, Marseille reçoit l’AJ Auxerre au stade Vélodrome. Cet été, le club phocéen s’est signalé avec un recrutement à la fois quantitatif mais aussi qualitatif. La principale modification est venue du banc de touche avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. Le technicien italien veut imposer son style de jeu à l’OM. On constate que depuis l’entame de saison, les Marseillais semblent plus à l’aise loin de leur base qu’au Stade Vélodrome. En effet, dans leur enceinte, les partenaires de Greenwood ont déjà laissé des points en route face à Reims, Angers ou contre le PSG. Après sa déroute dans le Classico face à Paris (0-3), Marseille était attendue au tournant le week-end dernier à Nantes. Auteur d’un match intéressant, l’OM a confirmé ses bonnes dispositions en déplacement (2-1) et doit maintenant devenir conquérant dans son stade. Pour cela, De Zerbi peut compter sur un Greenwood qui a retrouvé le chemin des filets à la Beaujoire, mais aussi sur Maupay, qui gagne son duel à distance avec un Wahi très effacé. L’une des bonnes surprises du recrutement est l’anglais Rowe, très percutant sur son côté quand il joue.

En face, Auxerre ne se présente pas dans la peau d’une victime au Vélodrome. En effet, le promu bourguignon arrive en confiance dans les Bouches-du-Rhône. Depuis sa défaite à Saint-Étienne dans le duel des promus (3-1), l’AJA a redressé la tête en dominant Reims à l’Abbé-Deschamps (2-1) et en signant un excellent nul sur la pelouse de l’Olympique lyonnais (2-2). En forme, Auxerre a poursuivi en étrillant le Stade rennais (4-0) lors de la dernière journée. Ces résultats ont permis à l’AJA de remonter à la 10e place avec 3 points de plus que le 1er relégable, Saint-Étienne. Pour réussir un coup face aux Phocéens, Pélissier compte sur ses hommes en forme que sont Perrin, Sinayoko, Traoré ou Onaiwu. Déterminée à passer un cap à domicile, Marseille devrait s’imposer face à une formation auxerroise qui vient avec des idées en tête au Vélodrome mais qui n’a pris qu’1 point en 5 déplacements cette saison (4 défaites).

