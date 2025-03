Non, la France n'a pas le plus gros réservoir de la planète football

La victoire des Bleus contre la Croatie dimanche a été marquée par la première sélection de Désiré Doué (19 ans) et par l’influence grandissante de Michael Olise (23 ans). Une soirée vivifiante qui a permis de rappeler l’immense qualité du vivier français. D’où notre sondage sur la réputation de la France en matière de formation. Vous avez été des milliers à voter – presque des millions, sans aucune exagération. Le résultat est net : vous êtes 56% à estimer que la France, malgré tous ses talents, ne dispose pas du meilleur réservoir du monde.

Un mach avec l’Argentine ou le Portugal ?

Tanguy voit l’Argentine et le Brésil au-dessus de la France, mais il oublie peut-être que la Seleção a joué avec Vanderson et Guilherme Arana vendredi dernier. L’Espagne et le Portugal ressortent aussi parmi les pays qui peuvent tenir la comparaison avec le réservoir des Bleus. « Le Portugal sort aussi beaucoup de joueurs, pointe Arlindorn. Toujours un peu peur quand on les joue. Heureusement leur sélectionneur a l’air encore plus mauvais que Deschamps. »

« Tous les titulaires évoluent dans des clubs du top absolu. Aucun autre pays n’a ça », répond Youri Tielemans, le vrai. Le célèbre hooligan d’Annecy du nom de Nati/ger remet l’église au milieu du village : « Cherki et Akliouche ont-ils été appelés ? Non. Donc ils sont en réserve ? Oui. Donc on a le meilleur réservoir du monde. CQFD. »

Potentiellement trois équipes A

« On pourrait faire comme quand on était enfant dans les tournois : une équipe 1 et une équipe 2 et les deux équipes devraient arriver en finale », abonde Benzemamarrakecherkii, tout en rappelant que « le meilleur joueur du monde n’est même pas retenu en A », en faisant sans doute référence à Antoine Griezmann – ou peut-être à un joueur lié à l’OL. « Quelle nation produit autant de grand joueurs ? L’Espagne ? Le Portugal ? Le Brésil ? La France pourrait avoir quasi trois équipes A. Quand tu supportes l’Italie tu t’en rends bien compte », ajoute Khan-accio, visiblement en grande détresse.

V. Mistelroum et boules de gomme met cependant le doigt sur autre chose : « Une simple recherche Google suffit à montrer que c’est la Ford Expedition EL qui a le plus gros réservoir du monde. » Ce qui devrait clore le débat. À moins que ce ne soit la Ford Bronco Essence GPL 254 CV chère à Jombiere4ever 2…

